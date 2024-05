VIDEO: Antony Blinken sorprendió a todos en Ucrania al entrar a un bar para rockear

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha sorprendido este martes al tomar una guitarra roja en un bar en un sótano de Kiev y se animó a cantar “Rockin’ in the Free World”, una canción para simbolizar que Estados Unidos y gran parte del mundo están luchando por Ucrania y por el mundo libre.

Por Cadena SER

La canción, de Neil Young, es un himno de rock lanzado en 1989, justo antes de la caída del Muro de Berlín. La canción se interpretó por primera vez durante una época en la que la Unión Soviética se estaba recuperando de las protestas. Al final, la URSS se disolvió y numerosas naciones, incluida Ucrania, obtuvieron la independencia.

“Sus soldados, sus ciudadanos -particularmente en el noreste, en Kharkiv- están sufriendo tremendamente. Pero necesitan saber que Estados Unidos está con ellos, gran parte del mundo está con ellos y están luchando. No sólo por una Ucrania libre, sino por un mundo libre”, dijo Blinken antes de tocar la canción.

U.S. Secretary of State Antony #Blinken played and sang "Rockin' In The Free World" with a band in one of #Kyiv's bars. pic.twitter.com/j2qjZsbGYX

— KyivPost (@KyivPost) May 14, 2024