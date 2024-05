Elon Musk aprovechó el cumpleaños de Mark Zuckerberg para desafiarlo, otra vez, a una pelea mano a mano

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mark Zuckerberg, célebre por haber creado Facebook hace casi dos décadas, celebró esta semana su cumpleaños número 40. Según contamos, los festejos fueron extravagantes y en la lista de invitados estuvo el mismísimo Bill Gates. Nadie esperaba que asista Elon Musk, que en el último tiempo ha mantenido una relación tirante con el CEO de Meta.

Por: TN

De hecho, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX aprovechó la ocasión para reflotar una vieja pelea con su colega. “Si Zuckerberg fuera tan duro… Me ha ofrecido luchar contra él en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier regla. Pero lo único que escucho son grillos”, escribió Musk en un mensaje en la red social X, que por cierto es de su propiedad.

El tuit del multimillonario siguió a otro mensaje que hacía referencia a una pelea entre Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, y Donald Trump, exmandatario de aquel país y candidato republicano para regresar a la Casa Blanca.

If only Zuckerberg were as tough (sigh). I’ve offered to fight him any place, any time, any rules, but all I hear is crickets. ?

— Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2024