¿Por qué el fútbol inglés quiere eliminar el VAR?

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace unas semanas, la liga sueca tomó la decisión de eliminar el VAR de cara a la próxima temporada, primera liga en Europa en hacerlo. A Ange Postecoglou, técnico del Tottenham Hotspur, le preguntaron por ello y su respuesta no dejó dudas: “Me iré a Suecia entonces”.

El australiano reflejó así el sentimiento de muchos aficionados respecto a esta tecnología que comenzó a aplicarse en la temporada 2019-2020 y que puede estar ante sus últimas semanas de vida en Inglaterra.

Porque los veinte clubes de la competición votarán el próximo 6 de junio si eliminar o no el VAR de cara al curso 2024-2025. Si dos tercios de los clubes, es decir, 14 de los 20, acuerda eliminar esta tecnología, la moción presentada por el Wolverhampton Wanderers saldrá adelante y la Premier League se convertirá en la primera de las grandes ligas en deshacerse del VAR.

Pero, ¿por qué quieren los clubes acabar con esta era? El VAR, presentado por la IFAB en 2016, llegó para acabar con las polémicas arbitrales en el fútbol y, según datos de la propia Premier, el acierto en las jugadas polémicas se ha elevado de un 86 % a un 93 % gracias a la intervención del VAR.

Sin embargo, esta temporada se han vivido episodios de crispación que ni siquiera la tecnología ha remediado. El más grosero fue el error que cometió el VAR en el duelo en la primera vuelta entre Tottenham Hotspur y Liverpool, cuando se anuló un gol legal a Luis Díaz por fuera de juego. Una mala comunicación entre el árbitro VAR y su asistente en la cabina propició el fallo y el tanto anulado al colombiano.

PGMOL chief Howard Webb has now admitted two glaring mistakes which cost Liverpool 5 points in the PL.

1. Martin Odegaard’s handball against #AFC

2. Luis Diaz’s offside against #THFC#LFC should have been unbeaten & 7 points ahead of Man City. pic.twitter.com/TtAtbnMEpk

— SHooMit (@SHoomwitter) January 16, 2024