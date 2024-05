A un año de la muerte de Tina Turner: sus piernas aseguradas, su mayor tristeza como madre y una fortuna sin repartir

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Mientras el mundo todavía llora la pérdida de la artista de rock femenina más exitosa del mundo, en Internet han surgido preguntas como quién la heredará. Con una carrera que abarca seis décadas, Tina Turner dejó una huella imborrable en la industria musical y su talento fueron generosamente recompensados con una increíble fortuna. “Soy fuerte, viví un divorcio, una separación de mi familia, todo tipo de infiernos. Nunca dejé que eso me derribara. No soy alcohólica, nunca he fumado, nunca me he drogado. He flotado limpia a través del desastre de mi pasado. Llegué aquí ilesa, no he envejecido por todo ese estrés”, dijo la icónica cantante, que murió a los 83 años luego de batallar contra enfermedades y haber vivido intensamente, tanto éxitos como momentos dramáticos.

Por infobae.com

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Mentor, marido violento e intento de suicidio

Tina Turner resultó ser una megaestrella durante tanto tiempo, que es sencillo olvidar que ese no es su nombre real. Nació el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tennessee, bajo el nombre de Anna Mae Bullock y fue conocida como Little Ann en su primer single Boxtop (1958). Según la biografía de Mark Bego de 2003, Tina Turner: Break Every Rule, la cantante explicó cómo adquirió su apodo: “Ike tenía una inclinación por las mujeres de las películas que se columpian en las lianas: las reinas de la selva”. Dado que el alias coincidía con uno de sus preferidos, Sheena: Queen Of The Jungle, Ike la bautizó como Tina. Desde entonces, la pareja actuó en conjunto como Ike y Tina Turner. Cuando finalmente se divorció de Ike, Bego escribió en su libro que ella no perseguía dinero ni bienes, sino exclusivamente “su libertad y el nombre artístico de Tina Turner”.

La unión matrimonial con su compañero de música Ike Turner fue notoriamente tumultuosa. En su autobiografía de 2018, My Love Story, detalló sus acusaciones de maltrato a lo largo de la relación, incluyendo el incidente en el que él la golpeó tan brutalmente que terminó fracturándole la mandíbula. En un fragmento publicado en Daily Mail, Tina relató haber alcanzado un punto particularmente desesperado: “Llegué a convencerme de que la muerte era mi única salida. Una noche, justo antes de un concierto, simplemente no pude soportarlo más y me tragué 50 pastillas para dormir”, confesó.

Por fortuna, calculó mal el tiempo que tardarían las pastillas en hacer efecto y fue llevada de urgencia al hospital luego de que le hicieran efecto mientras se maquillaba. “No llegué al escenario. Recuerdo que estaba en el auto y que él me metió el dedo en la garganta, tratando de hacerme vomitar”. Sobrevivió tras someterse a un lavado gástrico; “Sabía que mi intento de suicidio no fue un clásico grito de auxilio. Pero no volví a intentar suicidarme, porque salí de la oscuridad creyendo que estaba destinada a sobrevivir. Estaba aquí por una razón”.

Su salvación: el budismo y un nuevo amor

En el documental de HBO, “Tina”, la cantante apenas menciona los abusos que sufrió durante su matrimonio con Ike, a diferencia de cómo lo ha abordado en entrevistas, libros y en representaciones dramáticas tanto en el escenario como en la pantalla grande. Los directores de la película, Dan Lindsay y T.J. Martin, revelaron que esta decisión fue deliberada, con la intención de evitar que la cantante reviviera el trauma de esos dolorosos recuerdos. Lindsay explicó, “El trauma de los abusos nunca desaparece, y eso es algo que queríamos comunicar con esta película. Revivir esa época puede ser muy traumático para ella. Estábamos muy conscientes de que es algo con lo que ella sigue lidiando”. Esto coincide con lo expresado por la misma Tina, quien dijo, “Es como esos viejos recuerdos, quieres dejarlos atrás y olvidarlos, y hay muchas cosas que no quieres decir, pero llega un momento en el que tienes que hacerlo”.

Hasta que Tina Turner encontró el budismo. En una conversación con USA Today, dijo, “Mientras más me sumergía en este conocimiento, más encontraba apoyo en su filosofía, y para mí tenía total sentido. El budismo realmente fue mi salvación, y durante aproximadamente 50 años, cantaba con alegría todos los días. Para mí, el budismo fue una especie de refugio. Transforma tu perspectiva sobre la situación en la que te encuentras”. Turner describió cómo los cánticos budistas transformaron su vida y agregó: “Dejé un legado sólido como intérprete de rock, y quiero dejar claro que fue gracias a mi devoción espiritual”.

Todo cambió para Tina después de su divorcio de Ike cuando, a pesar de no tener intenciones de casarse nuevamente, un encuentro casual en un aeropuerto alteró su destino. En el documental de HBO de 2021, relata cómo conoció a Erwin Bach, su segundo esposo, un ejecutivo musical suizo que fue enviado por su representante para recogerla en el aeropuerto de Düsseldorf. “Era muy guapo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, lo que significaba que nuestras almas se encontraron”. La pareja estuvo unida durante 27 años antes de casarse en 2013. En una entrevista, ella explicó por qué no tenía prisa por casarse, “La gente siempre me pregunta por qué no me he vuelto a casar. Tengo amor. Tengo una vida plena. No veo la necesidad de cambiar eso”.

Para leer la nota completa pulse Aquí