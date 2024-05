La Toya Jackson: de las denuncias de abuso sexual contra su padre a las acusaciones de haber sufrido “lavado de cerebro”

Posteado en: Internacionales, Titulares

“Hola Michael, ¿Cómo estás? Si estás acá, por favor, me lo harías saber?… Y entonces las luces comienzan a parpadear. De verdad, puedo sentirlo. Incluso percibo el aroma de su perfume de Tom Ford y noto su presencia…”, contó La Toya Jackson, hermana del rey del pop Michael Jackson, al diario británico sensacionalista The Mirror, sobre el ritual al ingresar a su casa. La cantante norteamericana, la quinta hija de la familia Jackson, decía que esta comunicación con el más allá le generaba una sensación tan maravillosa que jamás antes había sentido. “Le digo que lo quiero mucho, y las luces vuelven a parpadear. Creo en estas cosas y quiero investigar un poco más.

Soy una persona abierta mentalmente y me gustaría contactar con un médium”, agregó y aseguró que era la única familiar de Michael que contactaba con él. Pero que había alguien más. El guacamayo que el músico fallecido en 2009 tenía de mascota dentro de su zoo privado en su mansión Wonderland y que vivía en la casa de la madre de Jackson, Katherine, y los tres hijos del cantante. La Toya decía haber visto con sus propios ojos responderle el ave a su hermano: “Los niños están bien, Michael. Están jugando. No te preocupes por nada”.

Las noticias que involucran a La Toya siempre están ligadas a su hermano más famoso, a las denuncias en su contra, a la investigación por los causales de su muerte, a sus homenajes. Destinada a ser siempre “la hermana de”, pero en los años 90 era muy diferente. Mientras La Toya intentaba forjar una carrera musical, se dedicó a recorrer programas de televisión y hacer fuertes declaraciones contra de sus padres, los creadores de Jackson 5, una adorada boyband de hermanos de R&B de finales de los 60 que conquistó el mundo con una fusión de funk, soul y pop y el protagonismo de un niño prodigio llamado Michael Jackson.

La Toya Yvonne Jackson, nacida un 29 de mayo de 1956, siempre fue la hermana más comparada con Michael por su apariencia física y adicción a las cirugías estéticas. Hoy su nariz luce tan diminuta como la que se había hecho él y también siguió sus pasos al blanquear su piel. Sobre la cirugías estéticas de su hermano, dijo en una entrevista que había comenzado a operarse para borrar todo parecido con su padre Joseph, a quien La Toya, a principios de los 90s, describió como un monstruo. “Mis hermanos ya habían crecido, y mi padre los seguía golpeando y empujando constantemente”, contó en el programa de TV Live with Regis and Kathie Lee a raíz de la publicación de su libro “La Toya: Growing up in the Jackson Family” (Creciendo en la familia Jackson). En esa oportunidad reveló que su padre había abusado de ella cuando era una niña de 11 años: “No solo hubo abuso físico, también hubo abuso mental, lo cual es muy perturbador y también abuso sexual”.

Declaraciones devastadoras

Su carrera como solista comenzó en 1980 cuando lanzó su primer disco La Toya Jackson, con su padre como manager. Logró entrar entre los temas más escuchados de los top 40 de R&G por el tema If you feel the funk. Su segundo álbum, Imagination, lanzado en 1986 fue un fracaso en ventas. Al año siguiente su padre dejó de ser su manager, y su lugar fue ocupado por Jack Gordon, con quien contrajo matrimonio en 1989.

