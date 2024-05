El mentalista Michel Gallero abre nuevas funciones en Caracas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

El mentalista más importante de Latinoamérica en los últimos tiempos, se prepara para seguir dando lo mejor a una fanaticada que está creciendo como la espuma. “Sabíamos que muchas personas se quedaron con ganas de ver el espectáculo, pero nunca imaginé que la euforia sería tanta y que las entradas se agotarían tan rápido. Me genera mucha energía y felicidad para dar lo mejor de mí en cada presentación”. Así describe Michel Gallero (@michelgallero), el mentalista más importante de Latinoamérica, lo que ha sido su primera temporada de “Enigmas”. Tal ha sido la receptividad de sus presentaciones que el extraordinario mentalista abrirá dos nuevas funciones: 4 y 11 de julio en el Teatro Escena 8. “Estoy muy feliz, muy contento y agradecido con el público de Caracas. El público quería más y estas nuevas fechas serán un regalo para todas esas personas que no han podido asistir. Estoy seguro que las vamos a disfrutar muchísimo”, agrega Michel. “Enigmas”, en su primera temporada, ha marcado un antes y un después en su carrera, representando un momento significativo para él. “Esta es mi primera residencia en Venezuela. Siempre había querido hacer esto: Estar fijo en un teatro y qué mejor que hacerlo en mi ciudad, Caracas, con todo el cariño de su gente. La verdad ha sido increíble. Estar activo semanalmente es una nueva experiencia y estoy muy complacido”. Desde que comenzó, cada noche Michel ha sorprendido a las 300 personas que se han dado cita en Escena 8, y hará lo propio en esta nueva oportunidad.“Estas nuevas fechas son una extensión de esta primera temporada de “Enigmas”. Si bien es la misma presentación, cada una es distinta porque el show lo hace el público. Además, cada noche tenemos invitados diferentes, “agrega Gallero. Y aunque Michel sigue enfocado en su presente, el mentalista de las celebridades está próximo a cumplir con una apretada agenda de presentaciones privadas y corporativas, y viajar a España. Además, adelanta que “vienen cosas muy increíbles, aunque todavía no puedo hablar de ellas. Lo que sí les puedo adelantar es que haremos teatros más grandes, estaremos en varias ciudades de Venezuela, contenido nuevo para redes, televisión, etc. Vienen varias sorpresas”. Las entradas se pueden adquirir a través de www.michelgallero.com Para conocer más detalles, no duden en seguir sus redes sociales como