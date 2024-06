Impresionante VIDEO: Limpiavidrios quedaron colgados de una enorme torre al ser azotados por fuertes vientos

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Fuertes tormentas dejaron suspendidos en el aire a los trabajadores que limpiaban las ventanas de la torre de la Televisión Central de China, en Pekín (Beijing), China. La peligrosa escena que ocurrió este jueves 30 de mayo quedó registrada en varios videos que circulan a través de redes sociales.

Por: El País

Debido a los vientos, los trabajadores de mantenimiento de vidrios quedaron colgados en el aire, sostenidos solo por sus cuerdas. Sin embargo, por fortuna, todos contaban con los equipos de seguridad necesarios y, según el medio de comunicación estatal Beijing Daily, fueron rescatados a salvo.

El Servicio Meteorológico de China emitió varias advertencias, mientras las tormentas eléctricas y fuertes vientos azotaban diferentes áreas la ciudad. Entre otros detalles, se conoció que los vientos alcanzaron niveles de entre 60 y 100 kilómetros por hora.

Think yourself lucky you’re not a window cleaner on #Beijing’s CCTV tower. Here they were dangling on ropes swinging through the air this afternoon after a flash storm hit. #China pic.twitter.com/EDhRfRH77g

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) May 30, 2024