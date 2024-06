Cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp si ha sido hackeada

Posteado en: Tecnología, Titulares

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, pero esta popularidad la convierte en un blanco frecuente para los ciberdelincuentes. Si tu cuenta ha sido hackeada, es esencial actuar rápidamente para recuperarla y proteger tu información personal. A continuación, se detallan los pasos para recuperar una cuenta de WhatsApp comprometida y cómo prevenir futuros ataques.

Por: La Opinión

Señales de que tu cuenta ha sido hackeada

Primero, es importante reconocer las señales de que tu cuenta ha sido hackeada:

– Mensajes leídos que no has abierto: Si ves mensajes marcados como leídos que tú no has revisado, podría ser una señal de que alguien más tiene acceso.

– Mensajes enviados que no has escrito: Ver mensajes enviados desde tu cuenta que tú no escribiste es un claro indicio de compromiso.

– Sesiones desconocidas de WhatsApp Web: Si detectas sesiones de WhatsApp Web activas en dispositivos que no reconoces, es probable que alguien más esté usando tu cuenta.

