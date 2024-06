El crudo relato de un escritor ucraniano que se unió al Ejército para combatir contra Rusia

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Oleksandr Mykhed es un escritor ucraniano de 33 años. Antes del 24 de febrero de 2022, vivía una vida que muchos envidiarían. En 2018 junto a su esposa Olena habían comprado una casa de tres pisos en Hostomel, un suburbio de Kiev. Los fines de semana tenían la rutina de desayunar y pasear a su perra Lisa por el bosque. Sin embargo, esa tranquilidad se desmoronó por completo cuando ese 24 de febrero desde el Kremlin Vladimir Putin dio luz verde a las tropas rusas para iniciar una invasión a gran escala en territorio ucraniano.

Ese día la pareja se despertó por el sonido de los helicópteros y el olor a pólvora. Hostomel se convirtió en un campo de batalla y, esa misma noche, Oleksandr y Olena decidieron huir a la ciudad de Chernivtsi, al suroeste.

“Era como si hubiera dejado de existir mi pasado y mi futuro”, afirma el escritor ucraniano a The Guardian.

En menos de una semana, su casa fue destruida por un impacto directo de artillería y su vida cambió radicalmente. Él se enlistó en las fuerzas armadas, mientras que sus padres quedaron atrapados en Bucha, que pronto se convirtió en un símbolo del horror de la ocupación rusa. Tres meses más tarde, visitó las ruinas de su hogar, donde encontró aves anidando entre los escombros de libros como los de Dostoyevski y Nabokov.

En una entrevista realizada en una cafetería cerca de la estación central de trenes de Kiev, Mykhed expresó: “Vivo con la sensación de que no tengo pasado ni futuro. Siento que mis recuerdos no me pertenecen”. Según relató en su libro “El lenguaje de la guerra”, la invasión rusa es genocida y su indignación es una respuesta tanto a Putin como a los rusos que han participado y permitido tales atrocidades: “Porque esta no es la guerra de Putin. Esta es una guerra emprendida por toda la nación rusa, y toda la gente que viene aquí a cometer crímenes de guerra, y toda la gente pequeña que piensa que no influye, pero que forma parte del mal”.

En los meses previos a la invasión, la normalidad en el país ya mostraba signos de desmoronamiento.

