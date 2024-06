Russel Crowe confesó que no se siente cómodo con la producción de “Gladiador 2″

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Russell Crowe ha admitido sentirse “ligeramente incómodo” con la idea de la próxima secuela de Gladiador, que actualmente está en producción. Crowe protagonizó la épica histórica del año 2000 y ganó un premio de la Academia por su interpretación del general romano Máximo Décimo Meridio. Ahora, 24 años después, el director Ridley Scott está finalizando una película centrada en el personaje de Lucius, el sobrino de Cómodo (interpretado por Joaquin Phoenix), quien fue salvado por Máximo en la película original.

Por Infobae

Dado que el personaje de Crowe muere al final de Gladiador, no aparecerá en la próxima Gladiador 2. Sin embargo, compartió algunas reflexiones sobre la secuela en una entrevista reciente en el programa Kyle Meredith With…

“Me siento ligeramente incómodo con el hecho de que estén haciendo otra —porque, por supuesto, estoy muerto y no tengo voz en lo que se hace”, admitió Crowe. “Pero un par de cosas que he oído me hacen pensar —no, no, no, eso no está en el viaje moral de ese personaje en particular. Pero no puedo decir nada, no es mi lugar, estoy bajo tierra. Así que veremos cómo resulta”.

“De una manera curiosa, reflexiono: la edad que tenía cuando hice esa película y todas las cosas que vinieron después, las puertas que esa película me abrió a mí”, continuó Crowe. “Esto es siendo puramente honesto: hay definitivamente un toque de melancolía, un toque de celos”. Luego bromeó: “Recuerdo cuando tenía tendones”.

Quizás fueron los celos los que el actor dejó salir en una entrevista anterior donde se mostró harto de que le preguntaran por Gladiador 2.

