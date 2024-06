Preparados para todo en defensa del voto, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

A 44 días para el 28 de julio, fecha de la elección presidencial en Venezuela, y en mi condición de Coordinador del Programa Nacional de Organización Ciudadana.(sociedad civil) para los 600K, es menester informar a los venezolanos de los importantes avances que hemos tenido para la defensa del voto.

Antes, sin embargo, hay que recordar que iremos a un proceso, que como señaló nuestro candidato Edmundo González Urrutia, “no es justo ni limpio”, pero aún así puedo decir que vamos a ganar. Y lo digo con convicción sobre la base, precisamente, de lo que he observado en más de cinco meses de trabajo con los diversos líderes de la sociedad civil. En este punto, debo resaltar el trabajo de articulación que se ha hecho con ellos con el apoyo del movimiento “Líderes por el Cambio”, entre otras organizaciones de corte social.

En ese proceso de observación se debe resaltar el compromiso, los deseos de cambio, el esfuerzo que han realizado en todo el país y de manera especial la determinación que cada uno de ellos tiene para enfrentar y vencer los obstáculos que con seguridad nos vamos a encontrar. Esa laboriosa tarea para muchos puede ser desgastadora, pero lo que hemos visto en estos líderes sociales es una voluntad inquebrantable por alcanzar el cambio político en Venezuela.

Eso sí, tenemos que estar claros que no será un proceso electoral normal, como esos que se realizan en los países democraticos del mundo, donde se respetan las reglas y en los que no es necesario mendigar garantías electorales. Visto de esa manera, como bien ha dicho la líder de la verdadera oposición del lo país, María Corina Machado, no podemos confiarnos y mucho menos menospreciar al tramposo rival. Caer en triunfalismos a estas alturas es un grave error. Lo que tenemos que hacer es fortalecernos más todavía, organizarnos más, promover el voto y hacer que el voluntariado mantenga su ascenso. Ese es el camino que tenemos que andar en esta recta final y mantenernos muy alertas ante cualquier atisbo de querer torcer la voluntad popular que será expresada en las urnas. Tener los votos no es suficiente, hay que saber cuidarlos y necesitamos de todos los venezolanos de bien para salir airosos.

Gracias a la experiencia de procesos electorales anteriores, nosotros conocemos sus artimañas y eso nos permite tener la facultad para contrarrestarlas. Y en eso estamos enfocados, en orientar a nuestros miembros de mesas, testigos y a los que estarán en otras funciones en las afueras de los centros electorales. Por ello, es tan importante el trabajo de orientación y de formación que hemos llevado adelante en el Programa Nacional de Organización Ciudadana.

El pasado jueves me tocó ser vocero en la rueda de prensa que convocó Líderes por el Cambio aquí en Caracas, para ofrecer detalles a los medios de comunicación en el punto en que nos encontramos a seis semanas del proceso electoral presidencial. Allí me acompañó la joven Nandy Campos, quien ha hecho un impecable trabajo con los jóvenes estudiantes universitarios de los últimos años de la carrera del derecho, quienes estarán en acción junto a los profesionales de la abogacía, para salvaguardar cada voto de los ciudadanos. Ella dijo que estos jóvenes se han organizando en las distintas universidades del país para prestar todo el apoyo que requieran en los centro de votación el 28 de julio, por lo que estarán monitoreando y atendiendo cualquier situación jurídica que se presente. Y agregó que pertenecen a las escuelas de derecho de las universidades más importantes del país, por lo que actuarán en las cinco subregiones en que han dividido a Venezuela para enfrentar el reto. Estas subregiones son la Central, Occidental, Oriental, Andina y de los Llanos. Nuestro ejército de abogados, por lo tanto, no estarán solos en la compleja tarea.

Sobre los profesionales del derecho es bueno que los ciudadanos sepan que van a contar con ellos. porque no solo actuarán frente a los ilicitos electorales que pretendan cometer, sino que también estarán prestos a atender los atropellos que eventualmente sean cometidos contra los electorales. Nosotros hacemos un llamado a los militares que participarán como integrantes del Plan República, para que actúen apegados a lo que dicta la constitución y la ley, aparte de que deben recordar que un proceso electoral es de los civiles y que su deber es velar para se les respete su derecho al sufragio y por supuesto, la propia integridad fisica de cada no de ellos. Tienen que obrar de manera institucional y ayudar a que el proceso se celebre en paz.

En el encuentro con los medios de comunicación señalé que la presencia de los abogados y estudiantes de derecho en los centros electorales y dentro del esquema de la defensa del voto va a dar mayor seguridad al programa 600K el 28 de julio. A través de ellos los electores recibirán orientación, porque los abogados tendrán en su poder un portafolio en el celular, con todo lo relativo a los argumentos que contempla la constitución y la ley que rige los procesos electorales, pues no podemos olvidar que el Consejo Nacional Electoral acostumbra a dictar en serie manuales y reglamentos a última hora, para confundir. Nosotros estaremos alertas ante cualquier tipo de confusión y contigencia.

En síntesis, aunque la observación internacional va a estar muy menguada, nosotros estaremos preparados para elaborar expedientes de las incidencias, que serán denunciadas en las instancias nacionales e internacionales como corresponde.

Como verán, son buenas noticias, que con seguridad brindarán tranquilidad a la ciudadanía, porque en el Día D estaremos preparados para todo en la defensa del voto. No tengo la menor duda de que en estas seis semanas que restan para el 28 de julio nuestra fuerza crecerá, pero es importante que en paralelo siga creciendo el interés en en defender el voto y en salir a votar. Alguien dijo una vez: “No votar es ceder el poder de decisión a otros y renunciar a nuestra capacidad de influir en el futuro que queremos construir”.

¡Seamos entonces constructores de un futuro lleno de grandeza para nuestra nación!

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.