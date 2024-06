Raúl Ochoa Cuenca: Entrevista (imaginaria) con el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional

Posteado en: Opinión

(Suena mi teléfono)

Bonjour,

¿Êtes-vous M. Raul Ochoa ?

Oui madame, dites-moi.

Soy la secretaria del Fiscal de la Corte Penal Internacional, el Dr Karim Khan y le llamo para informarle que el fiscal tendrá mucho gusto en recibirlo el proximo dia sabado 15 de junio a las 11.30 en su oficina del Palacio de la Paz en la Haya. Sr. Ochoa, por favor, tenga en consideración que las entrevistas por norma no pueden exceder de los 25 minutos.

Ah, muy bien, muchas gracias y allí estaré.

Bueno apreciados lectores, si, las entrevistas, estas las cuales hemos comenzado un par de meses atras con la realizada al presidente Maduro y a la llamada primera combatiente al borde de la piscina de agua climatizada en el bunker numero 3 de Fuerte Tiuna, pasando por la realizada al Mayor General Leclert Contreras, exiliado en Madrid (nadie sabe porque) y siendo la ultima de estas la realizada en el madrileño Palacio de la Moncloa, con el actual presidente del gobierno de España, Pedro Sanchez, tambien conocido como el mejor alumno de Rodriguez Zapatero y esposo de una profesora, jefe de catedra de la muy prestigiosa Universidad Complutense de Madrid, no obstante que su único diploma académico es el de secretaria bilingüe, y quien tambien y para completar, joder, esta acusada de trafico de influencias y sospechosa de ser beneficiaria de una de las 40 maletas que la Sra Delcy Rodriguez, la vice presidente ejecutiva de Venezuela, pasó por el aeropuerto de Barajas, aquel lúgubre 20 de enero del año 2020.

Apreciados lectores, confieso que esta noche no dormí muy bien, ya que una y otra vez me despertaba y volvía a darle un vistazo al cuestionario para la entrevista con el fiscal de la CPI, cuestionario este preparado con la ayuda de varios amigos participantes del grupo de opinión política, los papeles del CREM, ya que quizá, esta entrevista sea la que más importancia y connotación tenga de esta serie de esta práctica literaria por la cual me he visto obligado a conocer y tratar, aunque muy brevemente, a algunos personajes que podríamos catalogar de seres despreciables. Maduro dixit.

Pues sí, llegó el día de la ansiada y esperada entrevista al funcionario internacional, quien con una decisión suya le podría cambiar el destino a un pueblo que desde hace 25 años vive, como decíamos en mi ciudad natal: del cuento y de la melodía.

Pues muy temprano salgo de mi hotel en el centro de La Haya y tomo mi desayuno en un pictórico café de esta cosmopolita capital y que no esconde, absolutamente sus hermosas muestras de la increíblemente bien cuidada flora, son tulipanes, una flor hermosa de colores vivos y penetrantes en el alma, que crecen anunciando la llegada de la primavera. Al igual que las rosas, los tulipanes rojos son considerados como una expresion del amor, mientras que un tulipan amarillo, segun la tradicion del pais de los molinos, nos transmite el mensaje de la alegria. La joven que muy diligentemente me sirve el desayuno, me pregunta si deseo comprar algún cigarrillo de cannabis, le respondo que se lo agradecia pero no fumo.

Abro en mi teléfono la aplicación que me indique la mejor vía para arribar al Palacio de la Paz, recomendandome ella el taxi como mejor medio de transporte.

Como en otras oportunidades, llegué a la cita con suficiente antelación y después de pasar los estrictos controles de seguridad, me presento ante la persona que recibe a los visitantes.

Buenos días, soy Raul Ochoa Cuenca y tengo un rendez vous con el señor fiscal Dr Karim Khan.

Muy bien, espere un momento por favor, le anunciaré.

En este bello e impresionante Palacio de estilo neorrenacentista, iniciado y terminado durante el año 1914 bajo el reinado de Guillermina I, es lo contrario al Palacio de Miraflores, no hay edecanes ni soldados haciendo sonar los tacones de las botas cada vez que un superior jerárquico se tropieza en el ir y venir.

Mientras que aquí vemos con optimismo muchas personas exhibiendo la toga, la prenda de vestir que lucen los administradores de justicia en casi todos los países del mundo e inocentemente me pregunto ¿Será que esta imagen es un aviso subliminal de la esperada decisión del fiscal ?

Bueno, ya acomodado en una elegante sala de espera, rodeado de cuadros con las pinturas de célebres juristas, y que luego de ver un par de ellos mi mente se alegra de ver el de la admirada profesora Suzanne Bastid, quien dirigió mi tesis sobre el derecho de asilo en el año 1974.

Como siempre, reglas universales de cortesía ordenan, viene una joven señora y me pregunta si deseo tomar algo, respondiendole que un café sería perfecto.

Escasamente un minuto después retorna sin el café, para invitarme a que la siguiese a la oficina del fiscal. Eran exactamente las 11,30 de este soleado día.

Y en fracciones de segundos me encuentro frente a frente a este imponente, por su físico, jurista, hijo de un inmigrante paquistaní y de una escocesa y quien, probablemente por su sobrepeso demuestra más edad de sus recientemente cumplidos 54 años.

Adelante Dr Ochoa, mucho gusto, permítame ofrecerle algo, Margaret por favor ¿puede venir un momento? apretando el botón del intercomunicador y en cuestión de segundos aparece la señora Margaret, quien pregunta con una voz llena de amabilidad que deseamos tomar, yo reitero mi deseo de un café, mientras ella le dice al fiscal ¿ y para usted fiscal, su acostumbrado té verde ? El fiscal le guiña un ojo en señal de aprobación.

Mi anfitrión me pregunta donde vivo: en Italia le respondo, desde hace más de tres décadas, en mi caso por razones familiares y voluntarias, muy contrario a la triste realidad de alrededor de casi 9 millones de venezolanos, de los cuales, seguramente un 99 % por imperiosa necesidad.

Si distinguido doctor Khan, ellos, me permito recordarlo, han tenido que emigrar debido al problema que usted y nadie mejor que usted conoce: Venezuela está gobernada por una banda criminal transnacional, compuesta por pandilleros, sicarios, traficantes y hacedores de todas clase de delitos de lesa humanidad y que esta situación, apreciado Dr Khan, mientras no se tome una decisión y suficientes y sólidas razones las tiene en su escritorio, la diáspora seguirá creciendo, así como las víctimas de este régimen, quien ya no esconde ni su maldad ni su perenne y sistemático asalto a las pírricas finanzas de la nación. Mi primera pregunta: ¿Fiscal usted concuerda conmigo en estas apreciaciones?

Una breve interrupción cuando la señora Margaret abre la puerta y portando en sus brazos una linda bandeja que lleva en el centro el escudo labrado de la CPI y con ella la taza de café y una más grande con la habitual bebida del fiscal.

Cuando se oye el click de que la inmensa puerta de madera tallada se cierra, Khan me mira fijamente y me dice: Dr Ochoa, créame que tomar decisiones en una Corte tan compleja como esta, con tantos intereses, especialmente políticos es muy dificil, que hacen ver la justicia como algo relativo y nunca taxativo.

Pero fiscal, permítame por favor la siguiente pregunta ¿ usted no cree que en más de seis (6) años sea el tiempo suficiente para la toma de decisiones? Le recuerdo que fue en el mes de febrero del 2018 que este alto tribunal abrió un examen preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad, cometidos por funcionarios de todos los niveles de los distintos órganos responsables de la administración del país.

Fiscal una pregunta al vuelo, pero es que las 8 mil denuncias con lo cual usted concuerda que reposan en sus archivos ¿no son suficientes para decretar el auto de aprehensión de aquellos que la fiscalía así considere?.

El Dr Kahn me dice, creo que esta pregunta con la que anteriormente me hizo podría contestar en una sola respuesta.

Si por favor, le escucho.

Doctor Ochoa, permítame traer a referencia una célebre frase, por unos atribuida a Napoleón Bonaparte, minutos antes de que el emperador entrase en la batalla de Waterloo, aun cuando otros se la atribuyen al rey Fernando VII: despacio que tenemos prisa.

¿Realmente usted cree que en mi tribunal se administra justicia basados solamente en los códigos o distintas leyes que regulan el comportamiento de personas en funciones de gobierno ?

Pues si así lo interpreta usted y los que así piensan están totalmente equivocados. Le recuerdo que los magistrados, así como yo mismo, somos propuestos por nuestros respectivos gobiernos, no se es magistrado por concurso de oposición y eso usted lo sabe tanto como yo, lo que no implica que estemos al servicio de nuestros respectivos gobiernos y o de sus distintos intereses, no en absoluto, me permita que me pregunte y me responda yo mismo: ¿ somos independientes en nuestra toma de decisiones ? si lo somos absolutamente, pero Dr Ochoa, por favor permítame insistir en mi afirmación sobre este punto que considero de inmensa importancia, fundamental: los magistrados somos parte de un concierto de intereses supranacionales. ¿ Por qué cree que la geopolítica es parte de las reflexiones que los magistrados hacemos ?

(sinceramente no me esperaba una respuesta tan directa como esta)

Entonces respetado fiscal, ¿como explica que en pocos meses usted le propone a la Sala de Cuestiones Preliminares de esta Corte que decrete los autos de aprehensión para líderes de la Federación Rusa, como el presidente Putin, al teniente general de las Fuerzas Armadas, Serguéi Kobylash, y el almirante de la Armada, Víktor Sokolov y pocos dias atras tambien en tiempos muy perentorios también solicita estas medidas en contra del Primer Ministro Benjamín Netanyahu de Israel y de Sinwar el líder del movimiento Hamas ?

Porque hasta donde entiendo tan importante es la protección de los derechos humanos de los palestinos, de los israelitas, de los ucranianos como de los venezolanos. O es que usted no considera una realidad los crímenes de lesa humanidad tan terrible como los que comete diariamente el Hamas los que diariamente asesta al pueblo de Venezuela la banda de Maduro ? Esto es importante de aclarar distinguido fiscal. El fiscal no se inmuta, continua en un profundo silencio. (y digo para mi mismo, mejor paso la página).

Dr Ochoa somos juristas, no podría en ningún caso hacer diferencias. Soy el Fiscal de la Corte Penal Internacional y eso tiene además del valor que eso encierra. mi obligación legal y moral, como es la de velar por el respeto de los derechos humanos sin importar quienes ni donde se encuentren.

Entonces respetado fiscal, como explica que la investigacion en estas dos lamentables situaciones se iniciaron con su llegada a la fiscalia, mientras el caso de Venezuela fue iniciado 4 años antes y usted lo unico, ante los ojos de las victimas y del mundo entero, que ha realizado ha sido, entre otras menudencias, estrecharle la mano a un reconocido criminal, acusado de crimines de lesa humanidad por mas de 8 mil victimas, de quienes sus confesiones reposan en los archivos de esta Corte y usted en rueda de prensa para justificar su decision de meter en el mismo saco victimas israelitas y victimarios los terrorista de Hamas, declara que la investigación abierta desde 2021 incluye los crímenes cometidos desde 2014 y hasta la actualidad en el territorio palestino ocupado, lo que afecta al Gobierno israelí y sus Fuerzas Armadas, y a todas las milicias palestinas.

Dr Ochoa, es nuestra obligación tanto legal como moral de demostrar nuestra voluntad de aplicar la ley de manera equitativa, si se percibe como aplicada selectivamente, estaremos creando las condiciones para su colapso total.

¿ Ah sí, de manera equitativa ?

Y Entonces Dr Kahn que le responde usted a los presos torturados hoy en la mañana ? o a las mujeres violadas en los centros de tortura esparcidos por el territorio nacional ? Y que le responde a los familiares de Dinorah Hernandez y de Henry Alviarez, juristas como nosotros dos ?

No me responda a mi, respondale al pueblo de Venezuela, que ve como un peligro inminente de confrontaciones violentas las respuestas que estos delincuentes le ofrecen diariamente al mundo:

No nos iremos del gobierno ni por las buenas ni por las malas, no entregaremos el gobierno ni con votos ni con balas.

Por último, permítame seguir abusando de su generosidad, pero le ruego a nombre de muchos venezolanos que no se equivoque, que un error suyo de cálculo podría ser el eslabón que falte para que, si este principio que esbozan continuamente los usurpadores del aparato del estado venezolano lo aplicasen, no obstante una amplia, muy amplia victoria de la democracia en las próximas elecciones del 28 de julio, perdoneme la sinceridad, pero usted seria el responsable en primera instancia de la sangre que pudiese derramarse.

Decida, los elementos probatorios los tiene a su disposición, sin olvidar el interés de las grandes potencias democráticas en resolver esta aguda crisis, como lo pudimos ver ayer en la declaración final del G 7. Los expertos consideran a Venezuela por sus inmensos recursos naturales, como un territorio de la humanidad.

Por favor no se equivoque Dr Khan. Está en tiempo para tomar una sabia decisión.

Después de varios minutos escuchando mi grito de desesperación, él respetuosamente se levanta de su silla, me extiende la mano y siempre con un tono de consideración me dice veremos Dr Ochoa, créame que mi pensamiento por su país ya no es una preocupación, es una mortificación perenne.

Muchas gracias por su visita, mi secretaria lo acompañara hasta la puerta. Buenas tardes.

Buenas tardes Dr Khan y muchas gracias por haber escuchado la voz de muchos, muchísimos venezolanos quienes como yo, en usted han depositado su confianza.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar el 16 de junio del año 2024

Nota:

Este trabajo será enviado, con mi firma durante el día de mañana, por correo certificado teniendo como destinatario el Dr Karim Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional, con sede en el Palacio de la Paz de la ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos.