Las estrategias más importantes para vidas exitosas, según Harvard

Hay que tener estrategias para el éxito, ponerlas en práctica todos los días y tenerlas como pilares para poder lograr las metas, los objetivos y el tipo de éxito que estés buscando.

Por GQ

El éxito no es cuestión de suerte o de casualidad, es algo que se construye, se busca y se trabaja, hay que tener buenos hábitos (como leer o no dejar de aprender, como pasa con Bill Gates) y un plan de acción, además hay que tener metas claras y las ganas de actuar y de seguir haciendo un esfuerzo incluso cuando las cosas se ponen difíciles.

Por su parte, una experta de Harvard dice que, además de hábitos o cosas como rituales de la mañana, hay que tener estrategias útiles y que realmente te ayuden a ir dando pasos en la dirección correcta.

En su artículo de Harvard Business Review, llamado The Most Effective Strategies for Success, la experta Heidi Grant (autora de Nine Things Successful People Do Different), explica que ha pasado gran parte de su carrera analizando la ciencia y las estrategias detrás del éxito, y que esto la llevó a descubrir que existen ciertas estrategias que pueden hacer una gran diferencia.

Cinco estrategias para el éxito que Harvard recomienda

Grant dice que, por medio de sus estudios y análisis del tema, hay ciertas estrategias que son de las más efectivas para tener éxito en la vida y que además se pueden aplicar de manera simple y en todo tipo de contextos, ya sea en el trabajo o en la vida personal.

