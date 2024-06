Alarma por la escasez de vacunas en Venezuela: ¿Se pone en riesgo la salud pública?

Posteado en: Destacados, Nacionales

La escasez de vacunas en Venezuela ha generado gran preocupación entre la población y los expertos en salud pública. La baja cobertura de vacunación pone en riesgo a la población de enfermedades prevenibles, como el sarampión, la difteria y la poliomielitis.

Ante esta situación el Dr. Huniades Urbina, Vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina aseguró en una entrevista con el periodista Carlos Croes que es posible una reintroducción de la poliomielitis en el país debido a la poca cobertura de vacunas.

Urbina expresó la preocupación del gremio médico al tener más de 10 años en una emergencia humanitaria compleja declarada por la Organización Mundial de la Salud “¿qué significa eso para el común de la gente?, una emergencia humanitaria compleja es cuando los sistemas de salud están ineficientemente trabajando o se encuentran descalabrados, y eso se debe usualmente posteriormente a un evento natural, un tsunami, un terremoto, maremoto, que se yo, o por efectos antrópicos, guerras civiles, conflictos civiles, ni una cosa ni la otra tenemos en Venezuela. Pero, si tenemos los resultados de cómo si hubiese pasado alguno de estos eventos”.

En este sentido, enumeró las diversas problemáticas que enfrenta el sector salud “si hay atención medica, no hay los medicamentos, estamos en primer lugar en embarazos en adolescentes, que la mayoría son no deseados; a nivel latinoamericano estamos en primer lugar, porque los programas de atención a las adolescentes no están trabajando en la cantidad ni en la calidad necesaria. Las vacunas, que son una de las principales medidas de prevención, tenemos en Venezuela, de acuerdo con las cifras no oficiales, porque no tenemos cifras oficiales, las conseguimos a través de las páginas de organismos internacionales, cuando uno saca las cuentas, apenas llegamos a 50.5% de la población de niños menores de 5 años vacunados, cuando la OMS dice que deberíamos tener 95% de la población vacunada”.

El vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina respondió ante la falta de vacunas en el país y la retórica del chavismo “dicen que es el bloqueo, pero es que tenemos este problema desde mucho antes 2016, entonces la inversión que se hace en salud en Venezuela es muy poca”.

Además, destacó que es competencia del Ministerio de Salud “tiene que importar y si no importar, por lo menos estimular a que se hagan cosas aquí en Venezuela”, agregando “vacunas no hay en Venezuela, es muy costosa, sí, pero bueno, y si no lo tenemos hay que importarlo, porque hay que asegurarle la salud al pueblo. Las vacunas que se están poniendo son por donación de la OPS, Unicef, Cruz Roja, y usted no puede poner la salud del pueblo en donaciones. La consecuencia es que bajaron las coberturas vacúnales a un 50% cuando debería ser 95% y la reaparición de enfermedades controladas por vacunas como el sarampión que después de 10 años… Tuvimos sarampión, 2019 suele ser el último caso, pero teníamos 10 años sin sarampión. Reaparición de Difteria después de 25 años, Difteria por las bajas coberturas”.

Es por ello que Urbina expresó su preocupación ante la situación que atraviesa el país y la falta de vacunas “el problema es que seguimos teniendo a nuestros niños, niñas y adolescentes, sin las vacunas adecuadas, y se va sumando el remanente de cada año, es decir, entonces si se hace un cálculo para las vacunas del año 2024, ya tenemos en déficit el 2023, entonces es muy difícil, y mientras no vacunemos a nuestros niños, niñas y adolescentes tenemos el alto riesgo de cómo estamos ahorita que pudiese reintroducirse la poliomielitis en Venezuela”.

Asimismo, agregó “eso sería terrible porque la poliomielitis no solamente deja un paciente con un déficits motor, sino que a nivel cerebral puede entrar en insuficiencia respiratoria, lo que significa que amerita una terapia intensiva, y no hay terapias intensivas funcionando en cantidad suficiente para atender una posible emergencia si se reintroduce la poleo en Venezuela”.

La escasez de vacunas ya ha tenido un impacto negativo en la salud de la población venezolana. En los últimos años, se han registrado brotes de enfermedades prevenibles por vacunas, como el sarampión y la difteria.

