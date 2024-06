EN VIDEO: la brutal patada de Enner Valencia que le consiguió la tarjeta roja en el duelo ante Venezuela

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Enner Valencia, una de las figuras del seleccionado de Ecuador, se fue expulsado tras darle una brutal patada a la altura del cuello a José Martínez en el primer tiempo del partido que su selección perdió 2-1 ante Venezuela por la primera fecha del Grupo B de la Copa América.

Por Infobae

Corrían 18 minutos del primer tiempo del encuentro que se disputaba en el Levi’s Satdium de California cuando el delantero del Internacional de Porto Alegre protagonizó la brusca acción que derivó en su expulsión.

Ecuador are down to 10 men against Venezuela after an attempt to get the rebound.

After a lengthy review by VAR, Enner Valencia was shown a red card!#CopaAmerica2024 pic.twitter.com/EfxqnwG1YL

— Stadium Astro ?? (@stadiumastro) June 22, 2024