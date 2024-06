Crecen las críticas por el estado del campo de los estadios de Copa América

Colombia dominaba el partido el lunes en el NRG Stadium de Houston, Texas, por el Grupo D, frente a Paraguay. Cuando ya había anotado dos, recibió un gol del descuento y su DT, Néstor Lorenzo, mencionó como una incomodidad de sus jugadores el estado del campo, originalmente sintético y para fútbol americano, pero con gramado colocado aparentemente, a última hora para el ‘soccer’ de la Copa América.

“El problema de hoy [lunes] fue por el campo de juego, los jugadores se quejaron que la pelota no corría y, a veces, en algunos espacios de la cancha, la pelota picaba y en otros no, no botaba. El tema es que plantaron los panes de pasto hace unos cinco días y abajo está sintético todavía. Es una cosa rara”, dijo el DT cafetero.

“La cancha no estaba ayudando mucho, seca, como que ponen un tapete (alfombra) allí, raro, no sé. Los estados de la cancha no están muy buenos, y eso también influye para que el juego sea de mucha fricción”, consideró a su turno la figura del encuentro, James Rodríguez.

“En la cancha, veía que por momentos no picaba [el balón], pero al final no me pareció que haya tenido tantos inconvenientes”, dijo por su parte el DT de Paraguay, Daniel Garnero, sus rivales en la jornada.

Las escuadras de México y Jamaica, que también jugaron allí antes, no expresaron quejas.

En este mismo estadio se disputará el duelo por cuartos de final entre el líder del grupo A y quien quede segundo en el grupo B, el 4 de Julio.

No es excusa, pero…

El mismo mal, aparentemente, aquejó a Brasil, que por primera vez no logró anotarle a una resistente Costa Rica en el Sofi Stadium de Inglewood, California.

“No tenemos excusa, pero el terreno de juego ciertamente se interpone. La calidad de la Copa América es completamente distinta a la Eurocopa e incluso se han reducido medidas [del campo] para hacerla aún más difícil”, consideró la figura del Real Madrid, Vinicius Jr.

“Las medidas son bastante estrechas, 100 x 60 creo, x 63. Es más, se veía que los saques laterales llegaban hasta el área chica. Hasta yo que no tengo fuerza llegaba (ndlr: en los entrenamientos). La mayoría de los jugadores están acostumbrados a jugar en campos más largos y más anchos, eso facilita al equipo que presiona, siempre”, anotó Lorenzo.

El DT de Argentina, Lionel Scaloni, fue el primero en exponer el asunto tras el partido inaugural de la Copa América, donde vencieron por 2-0 a Canadá, el 20 de junio.

“Menos mal que ganamos, pero no se puede jugar al fútbol en esta cancha”, lamentó el seleccionador, al quejarse por el estado del césped del Mercedes-Benz Stadium en Atlanta.

“Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped de sintético a pasto hace dos días. Lo siento, no es una excusa, pero no es una cancha para jugar al fútbol”, reclamó Scaloni con firmeza, en coincidencia con Emiliano Martínez y Cristian Romero.

Este lunes, resignado, Scaloni dijo que era lo que había para lo que resta de la Copa, y que tenían que adaptarse.

¿Lesiones?

En el duelo entre Perú y Chile, el 21 de junio, el lateral peruano y figura de Boca Juniors, Luis Advíncula, debió dejar el terreno en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por una lesión repentina, sin contacto con otro jugador, en la zona del tendón de Aquiles.

“Yo tengo en cuenta que esta es una cancha de césped hoy, pero no es el césped normal que nace y crece sino que es un césped que traen de afuera. Eso lo puede hacer un poco más duro y a veces te puede afectar precisamente en esa parte” del cuerpo, dijo el DT de Perú, el uruguayo Jorge Fossati.

“No soy médico ni nada por el estilo, pero hace unos cuántos años que estoy en el fútbol y se que las lesiones de tendón de Aquiles pueden venir por ese lado también”, agregó el DT.

Hasta el momento ni la organizadora Conmebol ni la invitada Concacaf se han pronunciado sobre el asunto. | Por Moisés Ávila / AFP