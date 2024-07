López Obrador niega que vaya a divorciarse de su esposa tras dejar Presidencia de México

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este miércoles los rumores sobre que vaya a divorciarse de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, tras terminar su mandato, aunque reconoció que no vivirán juntos porque ella se quedará en Ciudad de México y él se irá a Palenque, en el sureño estado de Chiapas.

“Se habla de que ya nos vamos a divorciar con Beatriz y no es cierto, lo que pasa es que yo me voy a Palenque. Jesús (el hijo menor) va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad, y ellos se van a quedar a vivir aquí y yo voy a estar visitándolos y ellos me van a ir a visitar”, apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

El gobernante mexicano respondió así a diversos rumores en las redes sociales y de columnistas que han circulado desde hace meses sobre la presunta ruptura con Gutiérrez Müller tras concluir su gobierno, el próximo 1 de octubre.

López Obrador insistió en que al término de su mandato se retirará de la vida pública y dedicará entre seis y ocho horas diarias a escribir sobre el México prehispánico, pues aseveró que no hay muchas investigaciones al respecto.

“Deseo, y creo que lo voy a lograr, que me apasione esta investigación y, si logro eso, como se dice coloquialmente: ¡ya la hice! (¡Lo logré!) Porque es un cambio de vida. Voy a tener una rutina distinta y lo central va a ser escribir seis u ocho horas diarias, pero si me involucro, y estoy seguro que lo voy a lograr y que va a ser así, voy a ser muy feliz”, zanjó.

Detalló que este trabajo estará enfocado en los códices y traducciones de glifos que ahora están muy limitadas solo a la cultura maya.

“Yo tengo la dicha de que viví en comunidades indígenas, trabajé en comunidades indígenas, entonces conozco bastante sobre organización social, comunitaria, sobre tradiciones, costumbres, lenguas y voy a reconstruir”, dijo.

Asimismo, reafirmó que tras dejar la Presidencia pasará a ser un ciudadano y no influirá en el próximo mandato de Claudia Sheinbaum.

“En mi caso, ya lo he dicho, yo me voy a retirar, me voy a jubilar, ya no voy a participar en la vida pública, ya no voy a replicar”, sostuvo.

Incluso, señaló que cancelará sus cuenta de redes sociales.

“Ya no voy a participar en ninguna actividad pública política y, aprovecho para seguir diciéndole a mucha gente que me quiere, como yo los quiero a ellos, que ya no nos vamos a poder encontrar, porque voy a vivir en Palenque”, afirmó.

López Obrador y Gutiérrez Müller contrajeron matrimonio en 2006 y desde entonces están juntos y son padres de Jesús Ernesto, el menor de los cuatro hijos del mandatario mexicano.

Por decisión propia, Gutiérrez Müller está alejada de la esfera pública desde que López Obrador asumió la Presidencia.

