María Corina Machado, dispuesta a negociar garantías con el chavismo si gana Edmundo González (Video)

María Corina Machado se ha convertido en uno de los motores de la campaña electoral en Venezuela, a pesar de no ser candidata debido al veto impuesto por el régimen. Su movimiento social de oposición ha salido y tenido gran respuesta, según dijo. Justamente, mencionó que este próximo 28 de julio, cuando el país vecino vivirá una jornada de elecciones, se “derrotará a la tiranía”.

Por Blu Radio

Machado aseguró que han logrado unir a los venezolanos en torno a valores y “anhelos comunes”, en la lucha por vivir bien con “decencia y dignidad”. La política insistió en que “ya no quieren ser humillados ni amenazados por el régimen” y quieren un país donde puedan vivir en paz y “orgullosos” de ser venezolanos.

Negociaciones con Nicolás Maduro

Sobre el futuro de Venezuela, en caso de un triunfo de la oposición, afirmó que buscarán establecer un sistema de justicia que garantice los derechos de todos los venezolanos, sin venganza ni persecución. Aclaró que el objetivo es la reunificación, la convivencia y la justicia. Esto, es respuesta a si han entablado algún tipo de acuerdo o negociación con Maduro en caso de que él salga perdedor y sea arrestado o no.

“(…) Absolutamente no. Nosotros no estamos involucrados en esa negociación. Le hemos ofrecido no solo a Nicolás Maduro, sino a representantes de distintos sectores del régimen, nuestra disposición a establecer una negociación seria con garantías para las partes. Obviamente, el contenido de esa negociación no es prudente, razonable hacerlo público, porque además la negociación no se ha dado”, indicó Machado.