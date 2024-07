Obama dice que “no hay lugar para la violencia” tras tiroteo en mitin de Trump

“No hay en absoluto lugar para la violencia política en nuestra democracia“, dijo el sábado el expresidente demócrata Barack Obama tras el tiroteo en un mitin electoral en el que resultó herido Donald Trump.

“Aunque no sabemos todavía lo que pasó, deberíamos estar aliviados de que el expresidente Trump no ha sido herido de gravedad y aprovechar este momento para renovar nuestro compromiso de civismo y respetar la política“, escribió en la red social X. AFP

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.…

— Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2024