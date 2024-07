Raúl Ochoa Cuenca: Entrevista (imaginaria) con Hugo Rafael Chavez Frias, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Posteado en: Opinión

(En la entrevista el presidente será llamado Presidente y yo seré ROC)

Prohibido olvidar

Inicio este periplo el domingo 17 de noviembre del año 2013, cuando mi vuelo de la línea aérea Iberia, parte del aeropuerto de Roma-Fiumicino a la 6.55 de la mañana, para que dos horas y 15 minutos después, arrivase al aeropuerto de Madrid Barajas “Adolfo Suarez”, terminal aéreo bautizado con ese nombre en honor de un hombre de buena voluntad, que ayudó en forma importante al reino español para pasar de la dictadura a la democracia. Dictadura que vivió esa nación y que será recordada por la brutalidad de sus esbirros, aquellos de la Brigada Político Social (BPS), así como por la traumática y sangrienta confrontación. Este es un dato que está prohibido olvidar para nosotros los venezolanos: la guerra civil española (1936 a 1939) en la cual se contaron más de medio millón de muertos. (Perdonenme apreciados lectores, ya que en la misma introducción de tan esperada entrevista con el presidente Chavez, mi mente me recordase ese traumático drama).

A las 10.34 me embarco en el Airbus-300 de Iberia, con destino al aeropuerto José Martí de La Habana. Realmente las 9 horas y 20 minutos de duración del trayecto se me pasaron volando (Viasa dixit). A las 3.45 de la tarde y con un sol radiante, le pido a un taxista que me lleve al hotel Melia Habana. Realmente no regresaba a La Habana desde cuando en los años 80, visité a un amigo, un verdadero galante uomo, el Dr Gonzalo Garcia Bustillos, quien era el embajador de Luis Herrera en la que fue una hermosísima y aún más bella capital de esa fascinante isla.

Descanso y a las 8.30 de la mañana del día previsto para la entrevista con Hugo Rafael Chavez, me avisan de la recepción del hotel que me solicitan. Ya presente en la recepción le digo al par de caballeros con uniforme de militar uno de ellos: si, a la orden de quienes uno de ellos me da la mano y se identifica como el mayor Alcántara, edecán del señor Presidente y otro caballero, con un uniforme verde oliva sin identificación visible igualmente me extiende su mano. El mayor Alcántara me dice que la reunión está confirmada, pero que ha sufrido un breve retraso, oportunidad que se me da para invitarlos a tomar un café. El militar cubano, me da las gracias pero dice que esperará en el vehículo, atendiendo alguna obligación.

Paso con Alcántara a la cafetería y ordenamos una taza de café. Este militar, probablemente ha pasado mucho tiempo en la tierra de Jose Marti, quien ya enseña un marcado acento cubano, me dice que la producción de café en Cuba es un orgullo, ya que además de su calidad (incuestionable sin duda alguna) más del 90 % de su producción se cultiva en en la Sierra Maestra, nombre mágico en eso que llaman la revolución cubana.

El mayor Alcántara es simpático y diría hasta conversador, ante mi pregunta me dice que es maturinense,y que su segundo apellido Aristimuño es dueño de cierto abolengo, el mayor se sonrie cuando le recuerdo que los hermanos Monagas fueron dictadores, siendo el hermano menor, quien le puso el ejecutese a la ley que abolia la esclavitud en Venezuela. El mayor Alcantara, bueno es reconocerlo, mantenía una sonriente cara hasta que le pregunté si la enfermedad del comandante se había agravado últimamente, pues ahí, este mayor del ejército me puso la cara muy seria y cambio de conversación, preguntándome que me parecía el tinto que comenzábamos a saborear. Bueno, para buen entendedor pocas palabras bastan.

Pasados unos 30 minutos aparece el militar cubano y le dice a mi acompañante que ya podemos ir a ver al comandante supremo.

Unos 25 minutos después entrábamos en el complejo donde se encuentra el hospital Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ), situado en el tranquilo barrio de Siboney.

El mayor me invita a pasar, pero me advierte: Doctor aquí las medidas de seguridad son muy estrictas, por favor tenga paciencia, bien, no hay problema le respondo. Un guardia me pide mi identificación y le entrego mi pasaporte venezolano, lo escanea un par de veces y me invita a pasar por un marco de metal escanea mi cuerpo. Un minuto después el edecan de Hugo Chavez me invita a seguirlo, deteniéndose en una pequeña sala donde está un grupo de militares venezolanos y un par, por el uniforme, que supongo son de la guardia presidencial de Cuba. Alcantara me dice, ahora viene lo bueno doctor Ochoa, armese de paciencia ya que acaba de llegar el profesor, jefe del equipo de médicos.

Así fue, ha transcurrido más de hora y media cuando otro edecán le hace una seña al mayor Alcántara quien me dice adelante doctor Ochoa, el presidente le va a recibir..

Entro a la amplia habitación y ya Chavez está sentado en una poltrona con los pies extendidos en lo que podríamos llamar en criollo, una banquetica.

Me da la mano y me dice: mucho gusto, Hugo Chavez Frias, respondo igualmente presidente y gracias por recibirme. Honestamente descubrí un hombre en el límite de sus fuerzas, quien debe ser asistido en todo, inclusive para poder beber un sorbo de agua.

ROC. Presidente le propongo como inicio de esta conversación que me cuente ¿es verdad que siendo cadete los días domingo, desde la mañana usted se disfrazaba de paisano y subía a los cerros de Caracas como un agitador más de la mano del partido de Douglas Bravo, el PRV ?

Presidente: Si, eso es cierto, también me acompañaba la viuda de Douglas, la camarada Argelia y mi gran amigo Ali Rodriguez Araque, mi hermano del alma y también Adan, quien era la biblia del marxismo, ese si sabia.

ROC. Presidente deseo centrar mi entrevista en los días anteriores a su ascensión al poder en nuestro país. Por ejemplo nunca he entendido el porqué los ricos de Caracas o también llamados los amos del Valle, apoyaron su candidatura desde el mismo inicio del proceso electoral.

Presidente: Bueno la verdad es que en buena parte se lo debo a mi gran amigo Luis Miquelena, quien siempre tuvo buenas relaciones con ese mundo, el cual yo no conocía y créame, ni por referencias.

ROC. Muy bien y entonces cómo explica ese total apoyo a un militar golpista conocido solo por aquella frase que recorrió el mundo: “por ahora”.

Presidente: ¿Cómo lo explico?, muy fácil, ¡creyeron que los mangos estaban bajitos. ¿Cómo creo yo que interpretaron a Hugo Chavez en ese momento? Yo era para ellos un conspirador sobreseído, con la nariz chata, de quien los domingos en el Club House del Caracas Country Club, se referian a mi como al zambo y que para completar ni ingles hablaba, se dijeron así como exclamó el general Custer blandiendo la espada: “a la carga”, en aquella batalla que el general perdió contra los indios sioux, el error estuvo en que nosotros los del samán de Güere no éramos indios, no obstante la victoria, llaneros sí, pero no cogidos a lazos. Le digo la verdad, mi verdad, es que se equivocaron de plano.

ROC. ¿Pero usted reconoce que sin la ayuda de esos conglomerados, incluyendo directivos de líneas aéreas, así como la de los dueños de los medios de comunicación, como las radios de Caracas y los diarios impresos de la mañana, su victoria hubiese sido muy difícil?

Presidente: Sí probablemente, la verdad es que me dejaron pasar liso, porque fíjese, yo nunca escondí mis sentimientos ni tampoco mi ideología. ¿Usted se acuerda cuando visité por primera vez y públicamente a Fidel? si no se acuerda se lo digo yo: fue el 13 de diciembre de 1994, o sea 4 años antes de ganar las elecciones y entonces es que esos, llamémoslos encopetados, no se dieron cuenta que yo, o no quisieron, quien sabe porque razon o errado calculo que yo, además de hacer lo posible por salir de Pérez, (incluyendo mi decisión de ejecutar un magnicidio) de quien reconozco que era un líder cuatriboleado, y él y Caldera, creo que fueron los únicos en comprender hacia donde yo deseaba arribar, me reuní con Fidel y para mi segunda visita a la isla, a la que en esa oportunidad la llamé la isla de la felicidad él, Fidel en carne y hueso me espero al pie de la escalerilla del avión de avensa el 24 de febrero del 1995, o sea 3 meses después de mi primera visita y esos, llamémoslos encopetados que imaginaban? ¿que yo iba a Cuba a conversar con Fidel de béisbol? Ya para terminar de responder esta pregunta, yo se la hago al revés ¿Y usted cree realmente que el DIN (Dirección de Inteligencia Militar) no sabía que yo me reunía con el PRV? Y si esos generales no lo sabían era por ineficientes e irresponsables o por que también eran aspirantes a conspiradores y sobre este tema, si la Virgen del Cobre (patrona de Cuba) me da vida, le prometo que le daré otra entrevista.

ROC. ¿Presidente y como interpreta que buena parte de la clase política (digo buena parte por no decir toda) de ese momento clamaba por que el presidente Caldera decretara un sobreseimiento? Incluyendo aquellos que eran candidatos a la presidencia de la República para las elecciones de diciembre del año 1993?

Presidente: Es que esa era y aún es la constante de los políticos venezolanos, siempre se arriman al boche. Pero Dr Ochoa, no se olvide que los políticos son la expresión del pueblo. Le cuento una historieta que no es fácil de olvidar, aun yo preso en el Cuartel San Carlos, una revista de farándula, sacó una encuesta y resultó que unos meses después del intento del golpe, ya para ese momento yo tenía algo así como 41.000 primos o parientes, obviamente, cercanos. Y aquí debo hacer un reconocimiento a la verdad histórica: el político que más se opuso al sobreseimiento de mi causa fue Rafael Caldera y aprovecho para aclararle una cosa, si era amigo de mi padre, pero no los unía ningún vínculo sacramental, papa era copeyano y Caldera era Caldera.

ROC: Pero, si las familias propietarias de los medios de producción más importantes de la nación le brindaron ese apoyo, no podemos olvidar que el pueblo, una parte, y digo una parte, ya que su victoria, presidente Chavez, fue con solo un 30% del electorado, siendo la abstención el verdadero ganador.

Presidente: Si es cierto, ¿y sabe de quien fue la culpa? pues de la oligarquía y sus juegos.

ROC: Bueno, considero esa respuesta no acorde con la realidad que usted encontró, exageradamente representada por su movimiento compuesto para los años 90 de solo algunos factores de poder, incluyendo a comunicadores sociales como el caso de Alfredo Peña y otros harto conocidos. Pero presidente, le propongo dar por finalizada esta parte de la entrevista relativa a los factores que fueron decisivos en su escalada hacia la primera magistratura, ya que su edecán el mayor Alcántara ha entrado un par de veces a la habitación y temo que no podamos continuar.

Presidente: Los comunicadores y los intelectuales de izquierda siempre fueron parte muy importante como protagonistas en el proceso de sustitución de ese sistema llamado democratico, pero que solo beneficiaba a las oligarquías, si, deseaba sustituirlo por un sistema que fuese verdaderamente expresión del pueblo, el socialismo del siglo XXI.

ROC. ¿Socialismo del siglo XXI? ¿De verdad? Y entonces Presidente, cómo explica que a su edecán preferido y según algunos comentadores víctima de su potente capacidad como bateador de tapitas de gaseosas, ex Tesorero de la Nación, el capitan Alejandro Andrade, conocido con el (a) del tuerto Andrade, las autoridades de los Estados Unidos le confiscaron la friolera de 9 mil millones de francos suizos, o sea presidente, que estamos hablando de 10 mil millones de dólares a su nombre, repartidos en 160 cuentas bancarias en los bancos suizos

Presidente: Como dicen los gringos: No comments.

ROC ¿Que me dice presidente que a su enfermera personal, convertida posteriormente en sustituto del mayor Andrade en la tesorería de la Nación le fueron encontrados varios millones de dólares en lingotes de oro ? Podremos interpretar estos hechos delictuosos como una constante de su gobierno?.

Presidente: Ya se lo he dicho son inventos de la oligarquía y de los ricos que no aceptan que Verenzuela está cambiando y en buena parte de entre ellos creyeron que me iban a convertir en una marioneta, en un titere. Como puede ver se equivocaron de banda a banda, inclusive me vi obligado por sus actitudes anti patria a expropiarlos.

ROC. Disculpe presidente, pero se que esta pregunta no le va a gustar: ¿Cómo explica que su hija Maria Gabriela, quien, según la Revista Forbes posee una fortuna calculada en un poco más de 4 mil millones de dólares, los ha justificado afirmando que es el fruto de su sacrificio como vendedora, puerta a puerta de los productos de belleza Avon?

Presidente: Esas son mentiras creadas por el imperialismo para que yo aparezca exactamente como contrario de lo que mi familia, mis allegados y yo somos: personas honestas y honradas que le estamos entregando nuestras vidas a la revolución.

ROC: Y cómo explica usted presidente, que las organizaciones que persiguen la corrupción en el mundo lo consideren a usted y a su gobierno como un ejemplo de hacer política para beneficio personal y de traición a los valores sagrados que debería guiar a cualquier líder?

¿Está usted consciente que su gobierno y su hoy adinerada familia son una vergüenza para el pueblo de Venezuela que creyó en usted ? ¿Está consciente que al no haber aceptado la propuesta del presidente de la Republica de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, de transferirse al hospital Sirio-libanes de Brasilia para tratar su cáncer y el cual hoy está ya está en fase terminal, situación está creada, según fuentes de inteligencia occidentales, con la inmoral y desvergonzada ayuda de los médicos cubanos?

ROC. ¿usted acepta que no es más que un vulgar rehén de ese gobierno putrefacto como es este gobierno cubano ?

Presidente usted acepta que es un vulgar rehén de los intereses a ser reemplazarlo, por un gris y sombrío lugarteniente llamado Nicolas Maduro? ¿Quién es parte de la sociedad transnacional del crimen que tiene su sede en La Habana?

ROC. contesteme por favor: y si la poca vergüenza que le queda no le permite hablar respondan con gestos. ¿Usted está arrepentido hoy a horas de expirar, que lo que va a dejar como herencia política es haber sido un burdo instrumento de los bastardos intereses de la nomenklatura cubana y de otros intereses criminales transcontinentales?

ROC: Usted, hoy a horas o minutos de que certifiquen su muerte, está consciente que usted, siempre usted, fue el peor error que un pueblo haya cometido históricamente ? y por último permítame ser el portador de su aceptación, como un acto de contrición que su comportamiento ha sido solo comparable a la peor calaña de gobernantes de la historia del mundo?

ROC: Como cristiano no le deseo la muerte a nadie, pero creo que usted está mejor pagando sus innumerables crímenes en el más allá, que aquí en la tierra disfrazado de ángel. No Chavez, usted no vive, usted se murió y bien muerto está.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar el 15 de julio del año 2024.