Trump reiteró que Venezuela envía criminales a EEUU: Tendríamos que hacer la Convención allí porque es un lugar seguro

Tras recriminar a la administración de Joe Biden que puso fin a sus políticas, Donald Trump aseguró que Estados Unidos sufre una “invasión histórica” y que el gobierno actual “no hace nada para frenarla”.

Igual que ha dicho en otras ocasiones, dice que quienes están llegando al país son presidiarios y personas con enfermedades mentales. Asegura, nuevamente, que mientras las tasas de criminalidad bajan en países como Venezuela, las de Estados Unidos suben.

“En Venezuela, alta criminalidad. Un lugar realmente peligroso, pero ya no tanto por qué la criminalidad ha bajado 72%. Y odio decir esto pero si no ganamos tendríamos que hacer la Convención en Venezuela por que es un lugar seguro”, dijo.

Trump: In Venezuela, crime is down 72%.. We will have next Republican convention in Venezuela because it will be safe. Our cities will be unsafe, we will not have it there in El Salvador murders are down by 70% Why are they down? pic.twitter.com/ZD2isL3LWe

— Acyn (@Acyn) July 19, 2024