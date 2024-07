Vance ataca a Harris y la acusa de mentir sobre la capacidad mental de Biden

El candidato republicano a la vicepresidencia y senador de Ohio, JD Vance, reaccionó a la decisión del presidente Joe Biden de retirarse de la carrera diciendo que era el peor presidente de su vida.

Por New York Post

Vance también atacó a la vicepresidenta Kamala Harris en una declaración que publicó en X: “Joe Biden ha sido el peor presidente de mi vida y Kamala Harris ha estado ahí con él en cada paso del camino”.

Durante los últimos cuatro años, fue coautora de las políticas de apertura de fronteras y de la estafa verde de Biden que aumentaron el costo de la vivienda y los alimentos.

“Ella es la responsable de todos estos fracasos y mintió durante casi cuatro años sobre la capacidad mental de Biden, cargando a la nación con un presidente que no puede hacer el trabajo. El presidente Trump y yo estamos listos para salvar a Estados Unidos, quienquiera que esté en la cima de la candidatura demócrata. ¡Que venga!”.

