Biden explicará el #24Jul su decisión de renunciar a la reelección

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este martes que el miércoles pronunciará un discurso a la nación desde el despacho oval de la Casa Blanca, en el que hablará sobre su renuncia a la candidatura presidencial del Partido Demócrata.

También hablará, añadió en un mensaje en X, sobre “lo que viene por delante” y cómo terminará “el trabajo” para el pueblo estadounidense durante los casi seis meses que le quedan como presidente.

El discurso tendrá lugar a las 20:00 hora local (00:00 GMT). Se espera que Biden llegue este martes a la Casa Blanca tras pasar varios días en su domicilio de Delaware, aislado por estar contagiado de covid-19 y el jueves se reunirá, previsiblemente, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El pasado domingo, el presidente anunció en una carta que se retiraba de la carrera presidencial tras las críticas suscitadas desde su propio partido por su nefasta actuación en el primer debate contra Donald Trump (2017-2021) que tuvo lugar el 27 de junio.

Dijo hacerlo por el bien del país y del partido y anunció que esta semana se dirigiría a la nación para explicar lo sucedido.

El presidente nominó a su vicepresidenta, Kamala Harris, como sucesora, quien ya obtuvo el lunes los delegados suficientes para garantizarse la nominación en la próxima convención nacional demócrata, que arrancará el 19 de agosto en Chicago.

Biden intervino el lunes de manera telefónica en un evento que Harris tuvo en la sede de la campaña en Wilmington (Delaware) en el que animó a los estadounidenses a votar por ella y dijo, conmoviéndola: “Te estoy observando, niña. Te quiero.”

“Sigo plenamente comprometido. Seguimos juntos en esta pelea. No me voy a ninguna parte. (…) Todavía tenemos que salvar esta democracia. Haré lo que Kamala (Harris) necesite que haga“, apuntó.

El presidente buscará con su discurso del miércoles aplacar las críticas de varias figuras del Partido Republicano y del propio Trump, quienes han pedido su dimisión porque, a su juicio, si no está preparado para continuar en campaña no está preparado para continuar ejerciendo como presidente. EFE

Tomorrow evening at 8 PM ET, I will address the nation from the Oval Office on what lies ahead, and how I will finish the job for the American people.

— President Biden (@POTUS) July 23, 2024