¡Ay, gatúbela! Halle Berry posó casi desnuda para celebrar 20 años de “Catwoman” (FOTOS)

Hace 20 años Halle Berry protagonizó la primera película basada íntegramente en una villana de DC, convirtiéndola en la actriz que consiguió enfundarse en el ajustado traje de cuero y la máscara de “Catwoman”.

Por: El Diario NY

Aunque la cinta obtuvo críticas no muy buenas, a ella no pareció importarle mucho: “Fue uno de mis papeles mejor pagados, y eso no tiene nada de malo. No quiero sentirme como ‘Oh, solo puedo hacer cosas dignas de un premio’. ¿Qué es una actuación merecedora de un premio? Era una gran oportunidad para que una mujer de color fuera una superheroína. ¿Por qué no iba a intentarlo?”, explicó en una ocasión.

Lo cierto es que, si bien esa película no sería la más recordada de su exitosa carrera, sí cambió su vida para siempre. “Me convertí en una amante de los gatos, por eso”, le dijo a Entertainment Weekly. Y agregó: “Acabo de rescatar a cuatro gatitos que encontré en mi jardín hace tres semanas. Soy una Catwoman de pies a cabeza por esa experiencia y las relaciones con esos seres hermosos. Esa experiencia me cambió”.

Aquella entrevista fue parte de una serie de reportajes que Halle Berry brindó para celebrar los 20 años del estreno de la película.

Como agradecimiento, y refiriéndose al aniversario, Berry recurrió a su cuenta de Instagram para rendirle un homenaje a aquel film y aprovechó la ocasión para presentar a dos de aquellos gatitos que acababa de rescatar.

