Barack Obama anuncia su apoyo a la candidatura presidencial de Kamala Harris

El expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa Michelle anunciaron este viernes su apoyo a la candidatura presidencial de la actual vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, frente al republicano Donald Trump.

“Esta semana, Michelle y yo llamamos a nuestra amiga Kamala Harris. Le hemos dicho que pensamos que será una fantástica presidenta de Estados Unidos, y que tiene todo nuestro apoyo”, afirmó Obama en un mensaje en la red X.

“En este momento crítico para nuestro país, haremos todo lo que podamos para garantizar que ella gane en noviembre“, añadió el expresidente demócrata.

El influyente exmandatario (2009-2017) era uno de los últimos pesos pesados demócratas pendiente de hacer público su apoyo, después de que Harris obtuviera el respaldo del propio presidente Joe Biden.

Harris, de 59 años, entró en la carrera por la presidencia el domingo pasado cuando Biden, de 81 años, anunció que no buscará un segundo mandato en noviembre tras un pésimo desempeño en un debate contra Trump, que encendió todas las alarmas sobre su estado físico e intelectual.

AFP

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024