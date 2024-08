“No da la cara”: Nicolás Maduro puso el grito en el cielo porque Edmundo González no acudió al TSJ

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

Nicolás Maduro mostró su molestia este miércoles porque el candidato unitario, Edmundo González, no acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la citación que le habían hecho en los últimos días.

lapatilla.com

Durante una transmisión, habló sobre los tres representantes que acudieron al TSJ y reveló que ellos “no tienen nada de las actas”. Además, dijo que reconocieron “mil cosas que quedó grabado y firmado”.

“Para allá fueron los tres partidos políticos que apoyaron al candidato del fascismo y criminal de guerra, (Edmundo) González Urrutia. Fue Manuel Rosales, dueño y jefe político de Un Nuevo Tiempo (UNT); fue un señor de apellido Cartaya, el dueño de la tarjeta criminal de la MUD y fue un señor llamado Simón Calzadilla, dueño de una tarjeta llamada Progresista”, comentó.

“Una cosa fue lo que declararon adentro ante la Justicia, quedó grabado y reconocieron que no tienen actas. No tienen nada, que es una farsa. Reconocieron mil cosas que no voy a repetir, mil cosas que quedó grabado y firmado. Cuando salieron a los micrófonos, salieron a pegar cuatro gritos todos falsos”, agregó.

Ante la ausencia de Edmundo González en el TSJ, Maduro mencionó que eso “acarrea graves consecuencias legales”.

“Lo cierto es que el fascista González Urrutia, candidato del fascismo, no fue a la citación judicial y eso acarrea graves consecuencias legales. No dio la cara, se escondió, no tienen nada y los tres partidos que fueron reconocieron judicialmente que no tienen nada, que es mentira todo lo que han sostenido públicamente”, expresó.