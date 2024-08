La Unión Europea advierte de “una grave crisis” en Venezuela si no se verifican los resultados

Posteado en: Destacados, Internacionales, Nacionales, Presidenciales

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, volvió a reclamar la publicación de las actas electorales de Venezuela y advirtió de que, en caso de que Nicolás Maduro insista en decir que ganó sin poder verificarlo, este país “puede entrar en una grave crisis“.

“Si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que, para la comunidad internacional, sin verificación no hay asunción de resultados, Venezuela puede entrar en una grave crisis. Estamos todos intentando evitar que esto ocurra“, manifestó Borrell este lunes.

El jefe de la diplomacia europea compareció ante los medios de comunicación en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander (norte), donde esta semana dirige el curso ‘Quo Vadis Europa?’.

Borrell ve “claro” que Maduro “se niega a enseñar las actas”. “Ya hubiera debido hacerlo, tiempo ha tenido“, agregó, e insistió en que “si no hay verificación de los resultados, los resultados no pueden ser aceptados“.

“Sé que Maduro me ha dedicado palabras muy cariñosas, no es la primera vez, pero yo tengo que insistir en lo mismo: Si los resultados no se pueden verificar, no se pueden aceptar y, por el momento, no son verificables. Bueno, mejor dicho, lo son a través de la información que aporta la oposición“, afirmó.

Tras las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria al actual mandatario, Nicolás Maduro, con el 51,95 % de los votos, frente al 43,18 % de apoyos obtenidos por el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.

Pero la oposición no reconoce los resultados y publicó la copia del 81 % de las actas que recopiló durante la jornada electoral que le darían la victoria.

Además, Borrell tildó del “colmo del sarcasmo” que Maduro haya apelado al Tribunal Supremo de Venezuela para que “le defienda“. “No sé qué va a emitir como sentencia porque su función no es contar los resultados electorales“, señaló.

El alto representante llamó a esperar a ver qué sucede en los próximos días, aunque agregó que hay más de 2.000 personas detenidas y “la represión se acentúa“, y confía en que la comunidad internacional mantenga su exigencia de verificación de los resultados. EFE