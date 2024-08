Enrique Márquez presentará ante la Sala Constitucional del TSJ un recurso de revisión de la sentencia de la Sala Electoral

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

El excandidato presidencial opositor Enrique Márquez señaló que presentará ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de revisión de la sentencia de la Sala Electoral emitida el pasado jueves 22 de agosto.

Márquez declaró en un encuentro con los medios que “el fiscal le digo que vigile los DDHH, el derecho a la defensa, 2000 y pico de personas sometidos a un régimen de terror”, asimismo enfatizó que “la credibilidad de esa sentencia está en tela de juicio porque no muestra los resultados de la elección . Vamos a ejercer un recurso de revisión de la sentencia ante la Sala Constitucional del TSJ”.

En este sentido, agregó “obligar a acatar la sentencia del TSJ es un chantaje. Si no se acata va preso? ¿Y si no creo en esa sentencia? La sentencia atenta contra el voto, si esa fortaleza es minada, le estamos dando un tiro a la República”.

Asimismo, manifestó “a la oposición tiene que organizarse para tener una unidad mayor, en función de generar un movimiento que se oponga a la arbitrariedad, a la violación de la constitución. Hay obstáculos? Hay miedo? Claro que lo hay, pero lo vamos a lograr. Hay pueblos que lo han logrado y nosotros también podemos hacerlo”.

El excandidato presidencial sentenció que “la sala constitucional es la única instancia en la que podemos acudir y vamos a acudir para elevar la presión sobre la institución. Nosotros creemos que la sentencia viola la constitución, vamos a pugnar por un resultado favorable para el país. Lo vamos a ejercer”.

Ante el silencio del Consejo Nacional Electoral, Márquez acotó “yo no entiendo como los rectores del CNE no vuelven a sesionar para aclarar la situación. No han dado respuesta. Ese CNE no puede seguir, no hace nada, no han metido en este problemón”.

“La oposición ha hecho lo que ha tenido que hacer, yo no tengo crítica. El pueblo ha hecho todo”, sentenció.