José Ignacio Gerbasi: El valor de enfrentar el miedo

El miedo es una emoción inherente a la condición humana. Como dijo el filósofo griego Aristóteles, “El miedo es el dolor que se siente ante la expectativa del mal”. Es natural sentir miedo; es una respuesta que nos protege y nos alerta de los peligros. Sin embargo, vivir con miedo constante es vivir en una prisión invisible.

El miedo puede ser útil, nos mantiene alerta y nos ayuda a evitar situaciones peligrosas. Pero, como bien señaló el escritor estadounidense Ralph Waldo Emerson, “El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son”. No podemos permitir que el miedo nos paralice y nos impida vivir plenamente.

En la vida, es esencial reconocer el miedo, pero no dejar que nos domine. Como dijo Nelson Mandela, “No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo”. La verdadera valentía radica en enfrentar nuestros temores y superarlos, en lugar de permitir que nos controlen.

El régimen actual ha intentado imponer un miedo paralizante en nuestra sociedad. Pero debemos recordar que “El único límite a nuestros logros de mañana está en nuestras dudas de hoy”, como dijo Franklin D. Roosevelt. No podemos permitir que el miedo nos robe nuestro futuro y nuestra capacidad de mirar a nuestros hijos y nietos a los ojos con orgullo.

Aquellos que viven con miedo viven presos. Pero aquellos que enfrentan sus miedos, que se levantan y luchan por un futuro mejor, son los que realmente viven. Como dijo el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, “Lo que no nos mata nos hace más fuertes”. Cada desafío, cada miedo superado, nos fortalece y nos prepara para enfrentar el siguiente.

Superar el miedo impuesto por el régimen es una tarea ardua, pero necesaria. No podemos permitir que el miedo nos venza. Debemos ser valientes, no solo por nosotros mismos, sino por las generaciones futuras. Aquellos que no superen sus miedos no podrán mirar a sus nietos a la cara, sabiendo que no hicieron todo lo posible por un futuro mejor.

Enfrentemos el miedo con valentía y determinación. Recordemos que “El coraje no es la ausencia de miedo, sino el juicio de que algo es más importante que el miedo”, como dijo Ambrose Redmoon. Y lo que es más importante que el miedo es nuestra libertad, nuestra dignidad y el futuro de nuestros hijos y nietos.

Como nos enseñó J.K. Rowling en los libros de Harry Potter, “El miedo a un nombre aumenta el miedo a la cosa misma”. Enfrentar nuestros miedos, nombrarlos y desafiarlos, es el primer paso para superarlos. Harry y sus amigos nos mostraron que, incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la amistad pueden iluminar el camino hacia la libertad.

Además, en “Don Quijote de la Mancha”, Miguel de Cervantes nos ofrece una profunda reflexión sobre el miedo y la libertad. Don Quijote, a pesar de sus delirios y fantasías, nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en la valentía de seguir nuestros ideales, incluso cuando el mundo nos dice que estamos equivocados. Como dijo Don Quijote, “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”.

Superar el miedo es esencial para alcanzar la verdadera libertad. No podemos permitir que el miedo nos encadene y nos impida vivir con dignidad y propósito. Debemos ser valientes, enfrentar nuestros temores y luchar por un futuro en el que podamos mirar a nuestros hijos y nietos a los ojos, sabiendo que hicimos todo lo posible por su bienestar y libertad.

Jose I Gerbasi