La Unión Europea insiste en que Maduro no ganó en Venezuela

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, insistió este viernes en que la Unión Europea no reconoce la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado mes de julio porque no ha presentado las actas y recordó que los Veintisiete no han dado el paso de reconocer tampoco el triunfo del líder opositor Edmundo González.

“Todo parece indicar, por la información que la oposición ha suministrado, que ciertamente, el resultado electoral es favorable a Edmundo (González), pero (los ministros de Exteriores de la UE) no fueron más allá”, dijo hoy Borrell en una rueda de prensa, en relación a la reunión que los jefes de la diplomacia europea celebraron ayer en Bruselas y en la que trataron la cuestión de Venezuela.

La UE ha pedido al régimen de Maduro que publique las actas electorales y mientras no lo haga, se niega a reconocerle la victoria porque “no le podemos considerar democrática ni legitimamente elegido”. “Es lo que los ministros decidieron y no dijeron nada más. Pero la historia no se terminó ayer. Vamos a seguir estudiando y decidiendo al respecto”, señaló Borrell.

Y en este sentido apuntó que “Maduro será presidente interino hasta que se produzca el momento en el que se debería proceder al relevo de presidencias. Esto será en enero” y “de aquí a enero, hay tiempo”, puntualizó.

Los Veintisiete descartaron ayer imponer sanciones a Venezuela pese a no haber publicado las actas, más de un mes después de la celebración de los comicios, porque, según dijo Borrell, la UE ha sancionado ya a 55 políticos del régimen, “entre ellos a la vicepresidenta, que ahora es ministra, creo, de Petróleos (Delcy Rodríguez) y al que ahora es ministro del Interior (Diosado Cabello)”.

“Más sanciones personales implicaría ir directamente a la sanción a los máximos responsables políticos, ya sólo quedan dos o tres que no estén sancionados”, señaló Borrell, en referencia al propio Maduro.

El líder opositor venezolano se conectó ayer por videoconferencia para discutir la situación en Venezuela con los ministros de Exteriores de la UE. EFE