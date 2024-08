El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 31 de agosto de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

En lugar de esperar que las cosas pasen, haz que sucedan. Crea un plan, el que sea pero que te guste y síguelo, pero si en el camino surge algo mejor no dudes en adoptar esa nueva actividad.

Tauro

Encuentras una respuesta que esperabas hace tiempo y ahora todo está claro y sabes que hacer. Tienes dos opciones: haces todo por cambiar lo que sucede o permites que fluya. Sea lo que sea, no te mortifiques por los resultados.

Geminis

Si dudas, pregunta, pero no supongas, porque cuando supones te creas películas mentales y te llenas de ansiedad y vivir así no te conduce a un buen lugar. No hay nada como estar en paz.

Cáncer

La peor de las crisis que generan tus miedos es perder a alguien. Vive el amor sin miedo a perder. Se tú mismo y con buena actitud e invita a la otra persona que también lo haga. O mucho mejor: aprendan a vivir el amor juntos.

Leo

No importa sino tienes ganas, simplemente deja para después lo que no es prioridad. Necesitas liberarte de todos los “tengo que hacer” y dar tiempo a los “quiero hacer”.

Virgo

Lo que se rompe, se repara pero no queda igual. Cuida tus palabras y modera tus acciones. La mejor opción es prevenir, te ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, pero sobretodo, malos momentos.

Libra

Mantente firme y apégate a tus valores. Si cedes, que tu elección no sea algo que atente contra tus intereses. Durante el proceso no trates de cambiar la forma de pensar de otros, sino te afecta, no es tu problema.

Escorpio

No te sientas más ni menos que nadie. Puede que carezcas de virtudes que a otros le sobren, pero tienes algo muy tuyo: tu cerebro y con el puedes hacer lo que desees y llegar adonde te propongas.

Sagitario

Piensas en exceso y te atormentas sin necesidad. Cálmate, respira y liberate de ti mismo. Deja que suceda lo que tenga que suceder. Ya en ese momento verás que hacer.

Capricornio

Lo que esperas está a la vuelta de la esquina, pero si te mantienes inerte en tu zona de confort no lo encontrarás. No necesitas hacer esfuerzos sobrehumanos, solo debes dar un paso adelante y atreverte a hacer lo que tienes que hacer.

Acuario

Se quiebra la confianza, pero era algo que se veía venir. Ahora debes luchar contra tus propios monstruos internos, pero no permitas que estos te consuman. Piensa porque llegaron a este punto y que puedes hacer para sacarlos. Tú puedes superar lo que sucedió siempre y cuando decidas hacerlo.

Piscis

Si algo se acabó, se acabó, pero sea como sea, hazlo sin ese pesado equipaje emocional que a veces te acompaña a todas partes y te impide vivir en libertad. No te tomes la vida tan en serio.