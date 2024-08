¿Estamos en guerra? por Gustavo Tovar-Arroyo @tovarr

Posteado en: Opinión

Preámbulo con nostalgia

Vuelvo a escribir, lo hago revitalizado. Había dedicado tiempo a expresarme a través de mis documentales y frente a una cámara…, una cámara insensible, inmutable, altanera, que no habla ni comenta, que exige de mí dramatización, gesto, histrionismo (hasta he cantado), no palabras, no estructuración ni gramática, no formulación conceptual de pensamientos o ideas: voces, miradas, muecas contra la letra…

He vuelto a mi oficio, a mi compromiso con el lenguaje. Mi interés es tu conciencia, tu idea, tu idea: tú. ¿Nos extrañamos?

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Yo a ti sí.

La rebelión

Desde mi última entrega cada uno de nosotros ha entregado lo mejor de sí por la libertad de Venezuela. Nos organizamos, votamos, vencimos, ahora intentamos cobrar la extraordinaria victoria liderada por María Corina y el presidente electo Edmundo González. Has sudado, llorado y ofrecido tu mejor esfuerzo por la libertad y el cambio. Lo has hecho con compromiso y devoción. Yo también. Hemos vencido juntos y nos han asaltado, ahora nos organizamos para “cobrar la victoria”. Lo haremos.

Estamos en rebelión, la definitiva. No será fácil, nunca lo es. Pero es de vida o muerte rebelarnos.

Hasta el final…

¿Estamos en guerra?

Según la cuarta definición del diccionario de la Real Academia Española la guerra “es una lucha o combate, aunque sea en sentido moral”. En ese entendimiento estamos en guerra. Nuestra lucha o combate es moral, espiritual, además de histórico. No lo eludimos, estamos conscientes. La elección de Diosdi Cabello como ministro de interior de la tiranía es la señal inequívoca de que, una vez derrotados en las elecciones, la peste chavista le ha declarado la guerra a Venezuela.

A ti, a mí, a nosotros. Sí, lamento decirlo, es triste, inconcebible, trágico, pero estamos en guerra.

Diosdi te quiere prisionero.

Baño de sangre

Han creado dos campos de concentración (Tocuyito y Tocorón) para encerrar a venezolanos cuyo único delito fue votar y ganar una elección. Sí, en la Venezuela chavista a partir del 28 de julio “ganar una elección es delito”. Están en guerra. Un dopado Maduro amenaza con un baño de sangre; un baboso Cabello dice que nos va a joder. Dos lacras que amenazan con el uso de la represión y la violencia para doblegar y someter a un pueblo que tiene hambre de libertad.

¿Lo lograrán? Estoy convencido que no, pero si no tenemos unidad de propósito y destino podrían hacerlo.

Nuestra fuerza es la unión.

Viene lucha, viene conflicto

La guerra moral ya la ganamos, falta la histórica que pasa por derrocarlos, por sacarlos del poder que usurpan. Nos han amenazado con todo tipo de fanfarronadas. Es imposible que mil malandros puedan con veinte millones de venezolanos. Tendremos que enfrentarlos, tarde o temprano, tendremos que ir por ellos si queremos ser libres, si queremos reunificar a la familia venezolana, sin queremos ser la maravillosa Venezuela que somos. Viene lucha, viene conflicto, estemos preparados.

Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzará para el carajo. He vuelto a escribir porque soy parte de esa indómita bravura.

Soy venezolano, estoy listo igual que tú…