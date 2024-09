Más de 200 firmantes de diversas corrientes políticas exigieron reconocer la soberanía popular expresada el #28Jul en Venezuela

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

Más de 200 reconocidos firmantes de distintos sectores de la sociedad civil y diversas corrientes políticas, incluyendo disidentes chavistas, expusieron a través de un comunicado su preocupación por la sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro y exigieron que se respete la soberanía popular que se expresó el 28 de julio.

En el documento, este grupo exige a los poderes públicos del Estado reconocer el resultado del 28J, mandato que recae con más peso en el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fuerza Armada Nacional. Asimismo, mostró su respaldo para que se mantenga con firmeza la protesta pacífica y constitucional.

Entre los nombres de los firmantes están personalidades como Andrés Izarra, Rodrigo Cabezas, Leonardo Padrón, Corina Yoris y Nicmer Evans.

Acá puedes leer completa la Proclama de unión a la Nación venezolana

Nos encontramos en un momento crucial para nuestra historia. El 28 de julio salimos a votar con determinacio?n, valenti?a y civilidad. No fueron unas elecciones libres ni justas. Tuvimos que superar innumerables obsta?culos y una represio?n injustificada y absurda. Pero nada nos detuvo. Ese di?a el voto ciudadano, como expresio?n libre de nuestra conciencia, le dio el triunfo de forma catego?rica a Edmundo Gonza?lez Urrutia.

Quien perdio? la eleccio?n ha decidido emplear todo el poder estatal para desconocer estos resultados y obstaculizar nuestro regreso a la democracia. Por eso, alzamos nuestra voz en defensa de la soberani?a popular y de la Constitucio?n. En tal sentido, nosotros, ciudadanos y representantes de diversas corrientes poli?ticas e ideolo?gicas, asi? como distintos sectores de la sociedad civil, que luchamos por la democracia de nuestro pai?s, invocamos la unidad superior de la nacio?n en torno a los siguientes principios:

Primero, el respeto fiel e irrestricto a la soberani?a popular expresada el pasado 28 de julio. La Constitucio?n de la Repu?blica Bolivariana de Venezuela, en su arti?culo 5, establece lo siguiente: “La soberani?a reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitucio?n y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los o?rganos que ejercen el Poder Pu?blico. Los o?rganos del Estado emanan de la soberani?a popular y a ella esta?n sometidos”.

Nuestra carta fundamental obliga a todos los poderes pu?blicos del Estado venezolano a reconocer lo expresado en las urnas. Este mandato recae con mayor rigor sobre el Consejo Nacional Electoral, la Fuerza Armada Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia.

El primero, al ser el o?rgano rector del Poder Electoral, tiene deberes constitucionales que son intransferibles e indeclinables, los cuales ha violentado abiertamente al dejar vencer todos los plazos de ley y no presentar los verdaderos resultados de la eleccio?n. Los testigos electorales de las fuerzas democra?ticas salvaron ese escollo, preservando copia oficial y aute?ntica de todas las actas, mesa por mesa, probatorias de la eleccio?n de Gonza?lez Urrutia.

La Fuerza Armada Nacional tambie?n tiene deberes ineludibles. En estos momentos, Venezuela reclama una Fuerza Armada Nacional “esencialmente profesional, sin militancia poli?tica, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberani?a de la Nacio?n (…) al servicio exclusivo de la Nacio?n y en ningu?n caso al de persona o parcialidad poli?tica alguna” (Art. 328).

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia tiene la obligacio?n constitucional de ser independiente (art. 254). La Sala Electoral no es competente para el escrutinio de votos, aunque ello sea instigado por Nicola?s Maduro. Hacerlo es usurpar funciones del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, la sentencia que pretendio? certificar el fraude de Nicola?s Maduro es ineficaz y nula. Los magistrados que la dictaron violan derechos de los electores e incurren en responsabilidad penal.

Segundo, el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitucio?n Nacional. Despue?s del 28 de julio, el Estado venezolano profundizo? de forma escandalosa la represio?n. Fuerza Armada Nacional, o?rganos de seguridad ciudadana y grupos paramilitares asociados al re?gimen son los ejecutores de una poli?tica de terror que pretende silenciar la voz de todo un pai?s.

Organizaciones de derechos humanos registran ma?s de 1800 detenidos, entre los cuales hay mujeres, adolescentes y nin?os, adema?s de, al menos, 25 asesinados. Debemos hacer mencio?n al ensan?amiento en contra de Edmundo Gonza?lez Urrutia, de Mari?a Corina Machado y de los li?deres poli?ticos y sociales que se encuentran perseguidos o tras las rejas. Luchar por la democracia no es delito. Condenamos ene?rgicamente estas pra?cticas que violan la Constitucio?n y atentan contra de la vida de los venezolanos.

Exigimos la libertad de todos los presos poli?ticos y nos solidarizamos con el dolor de sus familiares. Exhortamos a la comunidad internacional, a los Estados democra?ticos y a las organizaciones de derechos humanos a seguir muy de cerca estos hechos y a visibilizarlos en las instancias correspondientes. Manifestamos con profunda conviccio?n humana y poli?tica que el miedo no lograra? contener ni torcer la conciencia democra?tica que vive, crece y se expande en el alma de la Nacio?n.

Para finalizar, animamos a todos los venezolanos a cuidar con el mayor de los celos el espi?ritu ci?vico expresado el 28 de julio y llamamos a mantener con firmeza la protesta paci?fica y constitucional. El camino hacia la democracia exige la ma?s amplia unidad de todos los sectores poli?ticos, sociales y culturales del pai?s. El reconocimiento de la voluntad expresada el 28 de julio podra? abrir puertas a una negociacio?n que permitira? avanzar en la reinstitucionalizacio?n del pai?s y hacia la paz que tanto anhelamos.

Con nuestra victoria en la mano, y aferrados a la Constitucio?n, recuperaremos la libertad a fin de impulsar una transicio?n ordenada y consensuada dirigida a revertir la pobreza y reducir la enorme brecha de las desigualdades, a superar el colapso de todos los servicios pu?blicos, a recomponer democra?ticamente la sociedad y las instituciones y a reunificar la familia venezolana desgarrada por la dia?spora.

28J. LA VERDAD ES EL U?NICO CAMINO A LA PAZ.

Lista de firmantes:

Afonso Castilla, José Gregorio. Presidente de la APUCV.

Agudo Guevara, Rodrigo. Ingeniero químico y experto en producción animal y acuicultura.

Aguilar, Juan Gonzalo. Ex-Secretario Ejecutivo MUD, Aragua.

Aguilarte Torres, Francisco. Abogado. Trujillo.

Alaimo, Carlos. Presidenta Partido Centro Democrático (PCD).

Albanes Barnola, Teresa. Abogada, ministra, directora de UNICEF y ex directora de la Comisión Electoral de Primarias de la MUD.

Albarrán, José Gregorio. Ingeniero. Mérida.

Albert, Peter k. Arquitecto.

Algarra, Coromoto. Presidenta del Colegio de Sociólogos y Antropólogos Zulia.

Alianza Sindical de los Trabajadores de Aragua (ASTA).

Allen, Sílvia. Dirigente del Movimiento 22 de octubre. Monagas.

Alvares, Aquiles. Economista, profesor universitario ULA.

Álvarez, José. Activista social. Falcón.

Amundarayn Barreto, Leopoldo. Coronel Ejército (r).

Andara, Gilberto. Profesor universitario LUZ.

Andarcia, Alexis. Escritor y novelista.

Apitz, Juan Carlos. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV

Aponte, Celestino. Educador y activista de la sociedad civil.

Aragua en Red.

Arellano Pérez, Elsi Yolima. Abogada, coordinadora del Observatorio venezolano de los DDHH de las mujeres núcleo andino.

Arévalo, Francisco. Poeta, narrador y promotor cultural. Bolívar.

Arias, Carlos. Ex diputado AN Portuguesa.

Arias, Daniel. Politólogo con especialidad en Administración Pública, experto en desarrollo regional.

Aristeguieta, María Alejandra. Internacionalista y consultora de organizaciones internacionales.

Arvelo, Lilia. Ex parlamentaria, y ex presidente del Colegio de Profesores de Venezuela.

Asociación CAUCE.

Asociación Civil Gente del Petróleo.

Asprino, Aquiles. Ex decano Facultad de Arquitectura LUZ.

Avendaño, Gustavo. Economista, movimiento edadismo, capítulo Venezuela.

Barboza, Desiree. Ex diputada AN.

Barboza, Johana. Presidenta del Colegio de Periodistas Zulia.

Barrios, Froilán. Coordinador Frente Movimiento Laborista.

Belden, Alicia. Artista Plástico.

Beltran Franco, Luis. Abogado, ex diputado Congreso Nacional y AN Bolívar.

Bifano, Claudio. Profesor UCV.

Bisbal, Marcelino. Periodista, ex director de la Escuela de Comunicación Social UCV.

Bloque Universitario de Guayana.

Boza, Wálter. Médico psiquiatra y ex diputado Congreso Nacional.

Bracho, Félix. Técnico petrolero y ex alcalde de Cabimas.

Bravo, Samuel. Cooperativa Cultural Toromaima/ Espacio Consenso.

Briceño, Iván. Profesor UPEL- Maracay.

Cabezas, Leonelt. Licenciado, ex director de Deportes del Zulia.

Cabezas, Rodrigo. Profesor universitario LUZ y ex ministro de finanzas (2007).

Calderón Berti, Humberto. Ex ministro de Relaciones Exteriores, ex presidente de PDVSA y ex ministro de Minas.

Caleca, Andrés. Economista, profesor y ex rector del CNE.

Camacaro, Wilfredo. Economista.

Camacho, Obdulio. Médico veterinario y ex diputado AN Mérida.

Capriles B, Edgar. Médico Psiquiatra.

Caraballo Campos, Rafael. Ex senador del Congreso Nacional.

Carabaño Mele, Fernando. Abogado.

Casanova, Roberto. Profesor y escritor.

Castellano, Saúl. Dirigente sindical del estado Zulia.

Castillo, Julio. Abogado, concejal, diputado al Congreso Nacional y ex alcalde del municipio Naguanagua.

Castillo, Virgilio. Médico Cirujano y presidente APULA.

Chacón López, Fabián. Abogado, especialista en defensa de los DDHH, ex asesor de Chávez en esa materia.

Chacón Roa, Luis. Capitán (r) del 4F.

Clavijo A, Santiago. Profesor UCV.

Coalición Sindical Nacional. (En los 24 estados).

Coba, Andrés. Dirigente social, Miranda.

Coba, Harold.

Colmenares, Filiberto. Abogado, docente universitario y legislador regional.

Comité de Lucha de los Trabajadores de Aragua (CLTA).

Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL).

Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA).

Consejo consultivo de Soy Venezuela.

Corrales Leal, Werner. Especialista en desarrollo.

Crespo, Luis. Vice presidente APUCV.

D Paola, Humberto Abogado. Profesor universitario.

Da Silva Cardenas, Lisselott. Dirigente Social.

Dávila Guerrero, Dionis Cristóbal. Abogado y secretario general del SIPRULA.

Delgado, Rafael Virgilio. General de Brigada Ejército (R), oficial del 4F.

Díaz Peña, José Reinaldo. Abogado administrativista.

Díaz, Jesús. Presidente del Colegio de Licenciados en Educación Zulia.

Elorza G. Jesús. Profesor UPEL-Maracay.

Eustoquio, Contreras. Secretario General del Movimiento por Venezuela. Ex Diputado.

Evans, Nicmer. Movimiento Democracia e Inclusión / Espacio Consenso.

Faría, Emiliano. Productor cinematográfico y promotor cultural.

Fernández Rodríguez, Pedro Javier. Médico Cirujano, Director General de Médicos Unidos Venezuela.

Fernández, Eduardo. Profesor Facultad Economía de LUZ.

Fernández, Juan Carlos. Periodista y activista político en Zulia.

Fernández, Orlando. Ex parlamentario y ex gobernador del estado Lara.

Fernández, Zenaida. Dirigente Indígena y legisladora del estado Zulia.

Figueroa, Raquel. Dirección nacional de Bandera Roja. Dirigente magisterial.

Frances, Ángel. Pastor evangélico del estado Aragua.

Frente Nacional de Mujeres (FRENAMU).

Gabaldón Berti, Arnoldo. Ingeniero y ex ministro de Ambiente.

Garay Jerez, Darío. Ex Decano Facultad Cs. Forestales ULA.

García Rojas, Jesús. Capitán(r) del 4F, ingeniero y ex diputado AN.

García, Juan Francisco. Ex diputado AN Apure.

García, Liliana. Docente estado Aragua.

Gente del Deporte.

Giménez, Carlos. Ex gobernador del estado Yaracuy.

Godoy, Ángel. Presidente de MDI/Espacio Consenso.

González (El Morocho), Francisco. Escritor y autor de «El camino de la santidad de José Gregorio Hernández”.

González Marregot, Miguel. Profesor UCAB y UCV, especialista en Gerencia Pública.

González Natera, Alexis. Coronel ejército (r) y profesor universitario USR.

González, Alexis. Periodista y profesor universitario ULA.

González, Fortunato. Primer alcalde de Mérida. Jefe de la cátedra de sociología jurídica y jefe del Departamento de Derecho Público.

González, Macario. Ex diputado AN y ex alcalde de Barquisimeto.

González, Pedro. Frente Cristiano de Venezuela

Guanique, Dick. Frente Autónomo por la Defensa del Empleo, el salario y el sindicato (FADESS), y miembro del comité ejecutivo de la CTV.

Guerra Ramos, Rafael. Ex diputado del MAS y Congreso Nacional.

Guerra, José. Economista, profesor en la Facultad de Economía UCV.

Gutiérrez Trejo, Freddy. Ex embajador de Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Gutiérrez, Milagros. Presidenta del Colegio de Odontólogos del estado Zulia.

Hermoso, Carlos. Secretario general (adjunto) de Bandera Roja.

Hermoso, Jesús. Dirección nacional de Bandera Roja, periodista y escritor.

Hernández Machado, Juan Luis. Sociólogo y coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela.

Hernández, Simón. WUAO/ Espacio Consenso.

Hernández, Tulio. Sociólogo, especialista en Comunicación y presidente de la Fundación Cultura Urbana.

Hernríquez, Ana Cristina. Periodista, escritora y cineasta.

Herrera, Jesús Alfonso. Abogado y senador de la República de Venezuela. 1993 – 1995.

Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG).

Iturrieta, Elías Pino. Escritor, profesor e historiador venezolano.

Izarra, Andrés. Ex ministro de Comunicación.

Jiménez Carupe, Leonel. Abogado, Constituyente en 1999 y ex alcalde del municipio Heres del estado Bolívar.

Jiménez, Bethania. Activista de Voluntad Popular en Ciudad Ojeda y coordinadora de Movimientos y Gremios.

Jiménez, Rafael Simón. Abogado. Ex diputado AN y ex rector CNE.

Labrador, Eduardo. Movimiento Zulia Humana. Profesor LUZ . Legislador del CLEZ.

Lanoy, Ángel. Presidente de la ONG Paraguaná un mismo sentir y docente de la UNEFA.

Lazo Cividanes, Jorge. Doctor en Ciencias Políticas y profesor universitario.

León Álvarez, María. Profesora Facultad de Economía ULA.

Levy, Sary. Economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Lombardi, Ángel. Historiador, ex rector de LUZ y UNICA.

López de Cordero, Mery. Profesora ULA. Decana (e) Fac. Humanidades y Educación.

López Rodríguez, Néstor. Médico y ex rector de la Universidad de Los Andes.

López, Ana Carina. Profesora Facultad Economía ULA.

Lossada Acosta, Juan Carlos. Productor cinematográfico Iberoamericano y profesor universitario.

Luciani Toro, Laura. Ex decana de la Facultad de Economía de la ULA.

Lujano, Óscar Alfonso. Ex-diputado del Congreso Nacional por el estado Mérida 1994 – 1999.

Macario González. Ex diputado AN y ex alcalde de Barquisimeto.

Maldonado Rodríguez, Eva. Profesora Facultad de Economía ULA.

Márquez, Iván.

Martín, Juan. Poeta, dramaturgo y ensayista.

Martínez, Yanitza. Periodista.

Matera Hernández, Guillermo José. Lic. en historia. Director de deportes ULA 96-2000 y presidente de INMEDER 2004-2005.

Mejías, José Manuel. Activista social. Portuguesa.

Mendoza Ángulo, José. Abogado, Lic. en Historia y ex rector de la ULA.

Molina, Manuel Isidro. Presidente del Movimiento Popular Alternativo (MPA) y ex candidato presidencial.

Montoro, Eugenio. Ex gerente de PDVSA.

Monzón Salas, Germán. Ex gobernador de Mérida, ex diputado al Congreso de la República de Venezuela y ex presidente de CORPOANDES.

Mora Noguera, Luis Eduardo. Diputado principal al Congreso Nacional por el estado Mérida. 1988 – 1993.

Morales, Edison: Economista de la Universidad del Zulia y coordinador municipal del proyecto “Economía Propuesta desde lo local”.

Moreno, Manuel. Dirigente popular de Mérida.

Moreno, Pedro. Presidente de Bandera Roja.

Movimiento de Trabajadores Unidad en la Coincidencia.

Mujica, Vladimiro. Profesor investigador.

Muñoz, Ronald. Periodista y analista político.

Nahmens, María Esther. Promotora Cultural.

Naime, Enrique. Ex parlamentario y ex miembro del CNE.

Narváez, Manuel. Economista y ex alcalde del Municipio Arismendi.

Narváez, Manuel. Historiador. Nueva Esparta.

Navas, Tony. Presidente de Sirtrasalud Distrito Capital/ Espacio Consenso.

Negrón, Marco. Arquitecto, ex decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UCV.

Ochoa Cuenca, Raúl. Escritor y jurista.

ONG Hombre por la Equidad e Igualdad.

Ordaz, Ramón. Ensayista, profesor emérito de la UDO.

Organización Resonalia.

Ortega, Carlos. Presidente de la CTV.

Pachano, Leonardo. Sociólogo.

Pachay, Eder. Consultor Jurídico Colegio de Licenciados en Educación Zulia

Padilla, Leonardo. Coordinador Movimiento 22 de octubre. Monagas.

Padrón, Leonardo. Escritor.

Páez Monzón, Gerard. PhD, profesor titular y jefe del Departamento de Computación en la Escuela de Sistemas-Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes.

Páez, Gerin. Pastora, Frente Cristiano de Venezuela.

Páez, Jackson. Legislador del estado Cojedes y fundador del partido regional Unidos por Cojedes.

Páez, Jackson. Movimiento Unidos por Cojedes. Legislador del CLEC.

Peña, Benito. Consultor independiente en evaluación de proyectos para el desarrollo de gestión pública municipal.

Peñaloza, Marlene. Profesora Facultad de Economía ULA

Perales, Miriam. Artista Plástico.

Peralta, Luís. Dirigente popular de Mérida.

Pérez Rueda, Iván. Abogado.

Pérez, Alcides. Movimientos Unidos por el Agua y los DDHH.

Perozo Cervantes, Luis. Poeta, promotor cultural.

Pirela, José Luis. Director general de Venezuela Independiente.

Porras Echezuria, Florencio. Capitán(r) del 4F, ex gobernador del estado Mérida, ex constituyente.

Profesores universitarios del estado Bolívar.

Puerta, Gabriel. Secretario general de Bandera Roja.

Puertas, Jesús. Periodista y profesor titular jubilado Universidad Carabobo, escritor.

Quijada, Reinaldo. Coordinador nacional de UPP89.

Ramírez Rosales, José. Ingeniero y ex diputado AN Mérida.

Ramírez, Gabriela. Ex defensora del pueblo.

Ramírez, Yolanda. Profesora titular jubilada UCV.

Rangel Díaz, Alirio. Ingeniero, Agricultor Trujillo.

Rasquin, Reinaldo. Abogado.

Requejo, William. Presidente de la organización no gubernamental “Unión Vecinal”.

Resistencia Civil Constitucional.

Rigoris, Vilma. Dirigente vecinal del municipio Baruta.

Rivas Luis, César. Profesor Universitario LUZ.

Rivas Serrano, Rosalba. Profesora Facultad Economía ULA.

Rivas, Sairam. Secretaria general. Unión de jóvenes revolucionarios. Juventud de Bandera Roja.

Rivero, Adhely. Poeta, fundador revista poesía de la Universidad de Carabobo.

Rodrigo, Michelle. Ingeniero. Dirigente de VP Mérida.

Rodríguez Iturbe, José Pepe. Ex parlamentario y ex presidente de la Comisión de Política Exterior de la Cámara de Diputados.

Rodríguez Cedeño, Víctor. Internacionalista y corredactor Estatuto de Roma que creó la CPI.

Rodríguez de Arreaza, Marlene. Defensora de derechos humanos. AC Conciencia Ciudadana.

Rodríguez, Fernando. Filósofo, ex director de la Escuela de Filosofía UCV.

Rodríguez, Francisco Javier. Ingeniero y experto en productividad industrial.

Rodríguez, José Ovidio (Napoleón Bravo).

Rojas Meléndez, Wilfredo. Ingeniero. Mérida.

Rojas, Jesús Germán. Lic. Educación, ex parlamentario del Congreso Nacional 1994-2000.

Rojas, Laura. Economista.

Rojas, Numa. Ex constituyente y ex alcalde de Maturín.

Romero la Roche, Diana. Decana de la Facultad de Derecho de LUZ.

Romero, Haroldo. Ex presidente de PDVSA y ex ministro de Minas.

Romero, José. Ex Director de la Escuela de Estudios Internacionales, profesor de FACES.

Rosales, Henry. Deportista. Ex presidente de la asociación de béisbol Zulia.

Salazar, Carlota. Abogada y Doctora en gobierno y administración pública de la Universidad Complutense de Madrid.

Salazar, Hania. Presidenta del Colegio de Enfermeras Zulia.

Salazar, Omaira. Dirigente comunal.

Salazar, William. Sociólogo y activista de la sociedad civil.

Salcedo, Norkys Josefina. Defensora de derechos humanos. AC Comunidad en Movimiento.

Sambrano Vidal, Edwin. Abogado, co-fundador de la Asociación Americana de Juristas Cap. Venezuela.

San Diego, Carlos. Poeta, periodista y difusor cultural.

Sánchez, Roberto “Chino”. Coordinador Sombrero Libertario.

Schmilins Kyparis, Miguel. Coronel ejército(r).

Serrano, Eduardo. Profesor Facultad de Humanidades ULA.

Sharifker, Benjamín. Ex rector de la USB.

Solórzano, Luis Carlos: Dirigente Social.

Soto, Nercely. Atleta olímpica. Olimpiadas Londres (2012) y Río de Janeiro (2016).

Suárez, Adnovio. Ex presidente Colegio de sociólogos y antropólogos estado Zulia.

Suárez, Nelson. Educador jubilado, Carabobo.

Sukerman, Judith. Concejal del municipio Valencia y dirigente de Voluntad Popular.

Tapias, Iraida. Escritora, directora y productora de teatro.

Torrealba, Esteban. Ingeniero, dirigente nacional del MAS.

Tovar, Lorenzo. Coordinador nacional del Frente Cristiano de Venezuela.

Trejo, Javier. Abogado constitucionalista. Mérida.

Unión Nacional de Trabajadores (UNETE).

Urdaneta Galue, Jorge. Ingeniero y ex decano de la Facultad de Agronomía de LUZ.

Urriola, Ermes. Integrante del movimiento FUTURO Torres, con ideología política sustentada en la Justicia, igualdad e inclusión.

Useche, Emilio. Politólogo, dirigente del Movimiento 132.

Uzcátegui, Rafael. Sociólogo y defensor de DDHH.

Valladares, María. Presidenta del Colegio de Bionalistas Zulia.

Vargas Contreras, Genry. Economista y ex rector de la ULA.

Venegas, Rafael. Secretario General de Vanguardia Popular.

Vera, Leopoldo. Ingeniero Civil y, Capital FANB.

Vielma, José. Ex legislador del Consejo Legislativo Zulia.

Villalba, Omar. Dirigente del partido UNT en Baruta, fundador del Observatorio Vecinal Baruta y ex concejal del municipio Baruta.

Villarroel, Eulice. Dirigente Social, Caracas.

Vizcaya, Luis Enrique. Profesor Universidad de Carabobo.

Walter, Carlos. Ex ministro de Salud y ex director del CENDES.

Yánez, Jorge. Ingeniero Industrial.

Yoris Villasana, Corina. Filósofa e Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua y ex candidata presidencial.

Zambrano, Iván. Comunicador Social egresado de la UCV, humorista y asesor de escritura creativa.

Nota de prensa