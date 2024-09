Bank of America aumentó salario mínimo y marcó un hito en la industria financiera

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Bank of America ha dado un paso significativo en su compromiso con el bienestar de sus empleados al anunciar este 10 de septiembre de 2024, un aumento en el salario mínimo a $24 por hora en los Estados Unidos. Este ajuste es parte de una estrategia más amplia para alcanzar un salario mínimo de $25 por hora para 2025, consolidando aún más la posición del banco como líder en la industria financiera en términos de compensación y beneficios.

Por EVTV Miami

Con esta medida, el salario mínimo anualizado de los empleados a tiempo completo en EE. UU. en Bank of America se elevará a casi $50,000, un cambio significativo que refleja el compromiso continuo de la empresa con sus trabajadores. El aumento se aplicará a todos los puestos de trabajo por hora, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial.

Sheri Bronstein, Chief Human Resources Officer de Bank of America, comentó: «Ofrecer un salario mínimo competitivo es fundamental para ser uno de los mejores sitios donde trabajar, y me enorgullece que Bank of America lidere con el ejemplo». La compañía ha subrayado que este aumento no solo mejora la compensación directa, sino que también se suma a un paquete integral de beneficios que incluye 16 semanas de permiso parental remunerado, un programa sabático líder en la industria y apoyo personalizado para situaciones de vida cruciales.

Desde el lanzamiento del programa de premios en 2017, el 97% de los empleados han recibido compensaciones adicionales, la mayoría en forma de acciones comunes restringidas. Hasta la fecha, Bank of America ha distribuido más de $4,800 millones a sus empleados a través de este programa, destacando su enfoque en recompensar el rendimiento y la lealtad.

Bank of America también ha sido reconocida por su excelencia como empleador. Entre los premios más recientes se encuentran el título de “Empresa #1 para trabajadores” por JUST Capital, la inclusión en la lista de LinkedIn de “Principales empresas de EE. UU.” y el reconocimiento de Fortune como una de las “100 mejores empresas para trabajar” por sexto año consecutivo. Además, la revista People ha incluido a Bank of America en la lista de “100 Companies That Care”, destacando su compromiso continuo con el bienestar de sus empleados.

La compañía, que atiende a aproximadamente 69 millones de clientes en EE. UU. y opera en cerca de 35 países, ha demostrado su liderazgo no solo en el ámbito financiero global, sino también en el ámbito del empleo. Desde 2017, Bank of America ha aumentado el salario mínimo por hora de $15 a $24, un incremento de casi $20,000 en el salario inicial de los empleados de tiempo completo.

