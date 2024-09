Chef venezolana Lorena García expone panorama de la migración y escenarios electorales en EEUU

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Gastronomía, Internacionales, USA

Para Lorena García (Caracas, Venezuela, 53 años) lo más importante es el diálogo, hacer uso de la voz propia. Y para ella, una mesa con comida compartida es el mejor escenario para ello. Esta chef, que lleva más de 30 años viviendo y trabajando en Estados Unidos, es una de las caras más reconocibles del mundo culinario del país.

Por El País

Estrella de televisión por su aparición en numerosos programas y realities, empresaria consagrada con restaurantes en diferentes ciudades y en algunos de los aeropuertos más importantes del país, además de activista en contra de la obesidad y malnutrición infantil en Estados Unidos, García es difícil de encasillar.

Políticamente independiente, no deja caer de qué lado va a ir su propio voto en las elecciones de noviembre, las cuartas presidenciales en las que participará. Le preocupan los impuestos y condena sin matices el régimen venezolano —“para mí, ellos son los fascistas”, dice en un punto de la conversación con EL PAÍS—, pero también aboga por una mayor regulación en torno a las armas, le preocupa la limitación del acceso al aborto y defiende que se den comidas gratuitas y saludables en todos los colegios públicos. En donde no deja espacio para dudas es en su compromiso por hacer campaña para que la gente vote y que los latinos se hagan sentir. “No importa por quién votes, lo importante es votar”, recalca.

Pregunta. Como una mujer, latina, chef, empresaria, ¿qué es lo que más le preocupa cuando ve el actual panorama político en Estados Unidos?

Respuesta. Una de las cosas que más me preocupan es que ahora se sienten mucho más a nivel personal las decisiones que se toman en los gobiernos. Tal vez antes, ganaran los demócratas o los republicanos, en términos de la vida cotidiana no se sentía tanto eso como hoy. Y soy independiente, entonces creo que es importante votar para hacer notar tu voz y lo que piensas, educarte y saber quiénes son los candidatos y cuáles son sus lineamientos.

P. ¿Y cómo es que decidió ser independiente?

R. Idealistamente, soy republicana, pero soy muy liberal, entonces soy demócrata también. Al final, para mí, se trata realmente de lo que los candidatos tengan la oportunidad de hacer y con quién yo me siento más identificada. De hecho, me he relacionado con varias campañas para votar. Entonces, yo creo que es súper importante hacernos sentir. No importa por quién votes. Lo importante es votar.

P. En estas elecciones, específicamente, ¿cuál es su motivación personal principal?

R. Hay dos temas que son importantísimos. El primero es la economía, porque es el sustento de mi familia, son mis negocios. Yo soy emprendedora y entonces eso directamente ataca mi sustento. Y segundo, algo que ha ido incrementando en importancia para mí a través del tiempo es el control de armas en los Estados Unidos. Yo tengo a mi hijo de 8 años que cada vez que lo llevo al colegio es una angustia. La idea que un niño puede entrar a un colegio con una pistola y matar a cinco personas, eso es para mí algo que… Si bien es cierto que apoyo todos los mandamientos de la Constitución de los Estados Unidos, también siento que tiene que haber una regulación muy importante para el acceso a las armas.

P. ¿Aspira a impactar en las elecciones de alguna manera y cómo?

R. Claro que sí. Mi impacto es unirme a campañas que promuevan el ejercicio del voto. No quedarte en tu casa pensando que no importa o esto no me afecta. Claro que sí, nos afecta todo de una manera personal. Es un privilegio votar en Estados Unidos, este país que nos abre sus puertas y que nos acepta con nuestra cultura. Pero también eso lleva una responsabilidad muy grande de aportar y de sumar a nuestras comunidades. No tienes que ser necesariamente republicano o demócrata para ejercer tu derecho al voto.

P. Venezuela está en este momento en el centro de los debates de inmigración. ¿Qué siente al ver el nombre de su país en una luz tan negativa?

R. De una manera me siento con un alto sentido de responsabilidad como migrante venezolana para demostrar que nosotros somos trabajadores y que podemos aportar mucho a esta comunidad. No se puede generalizar al inmigrante cuando este país está hecho por inmigrantes. Yo como chef, todos los que están en mi cocina somos inmigrantes. Cuando tú te vas a los campos y ves el trabajo pesado, son los inmigrantes los que lo hacen.

