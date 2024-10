Iván López Caudeiron: Reflexiones comunicacionales

Posteado en: Opinión

La vida nos pone siempre donde debemos de estar. El hecho de escoger nuestros oficios y profesiones, al final es una decisión que se toma apegado a nuestras motivaciones de vida; y de seguro, es lo mejor que uno puede hacer, pues para ser feliz, hay que trabajar en algo que en verdad nos guste. Así de simple. Visto así, es oportuno escribir unas líneas en esta entrega de hoy, sobre nuestra activa participación en la lides comunicacionales del Carabobo de hoy, en relación con el arte de comunicar, que bien permite detallar en unas palabras: “Reflexiones comunicacionales”. Aquí vamos, amables lectores.

Orgulloso estamos

Hacer Radio, siempre ha sido y será un acto de disfrute y emoción continua en mi vida. La magia de una cabina de radio, me permite cada semana, desde los estudios en Lomas del Este, de La Voz de Carabobo 1040 Am, llevar adelante un proyecto radial que me llena de orgullo, que se transmite todos los lunes a las 11 am, en señal abierta 1040 Am, en Streaming www.lavozdecarabobo.com, Tik Tok en VIVO en el usuario: @MartaGimonG e Instagram LIVE en @IvanLopezSD.

Desde esa ventana comunicacional, junto a mi colega, la bella e informada Marta Gimón, abrimos los micrófonos a todas las personas que tienen algo que decir. Hemos construido un espacio participativo, abierto a todas las voces de nuestra entidad Carabobeña y el país en general. Cada parecer de nuestros invitados, siempre tienen el toque particular de cada quien en la forma y fondo de ser, y mostrarse ante el mundo. Hacemos (como lo dice uno de nuestros slogans) LA CONVERSA DIFERENTE. Nuestro trabajo radial y de RRSS, de apenas 6 meses al aire, ha llamado la atención de muchos, y eso no ha pasado desapercibido ante diferentes radios y medios comunicacionales de la región, que han mostrado interés en potenciar en otras modalidades cómo podcast y señal en FM, nuestro espacio radial. En lo particular, me enorgullece este reconocimiento colectivo y público de nuestra labor radial. Dios bendice el esfuerzo y creatividad que hemos aplicado en esta nueva apuesta comunicacional.

El Arte de COMUNICAR

Sin entrar en aspectos jurídicos sobre los roles y alcances en la acción de un periodista, un locutor o productor nacional independiente, es justo precisar algunas ideas sobre el eterno debate en el ARTE DE COMUNICAR.

Yo tengo más de 17 años como locutor, y como articulista de opinión más de 5 lustros. Siempre me he “mojado los pies” a la hora de opinar, de decir y hacer, de comunicar. El hecho de que soy un profesional formado, certificado y con mucha experiencia en el arte de comunicar frente a un micrófono, me permite ejercer con suficiente experticia, el oficio de LOCUTOR, transmitiendo ideas, entrevistando, conduciendo e incluso, animando un programa radial y hasta televisivo. Lo hemos hecho desde hace muchos años atrás. Y sabemos que lo hacemos bien.

*Comunicar en los tiempos de hoy, no es un asunto exclusivo de un periodista*. No sé trata de invadir el trabajo de ellos, al contrario, es un imperativo de los tiempos actuales. Hoy en día, cualquier persona que tenga algo que decir, lo hace sin que nadie lo pueda evitar. Las redes sociales, blogs, podcasts, entre otras herramientas comunicacionales actuales, no permiten poner un límite en el arte de comunicar. Todos los podemos hacer, y no hay Ley que lo impida. Negar eso o tratar de disimularlo, es una necedad. Allí lo importante, es que se haga un buen trabajo comunicacional. Hay mucha gente que hace un buen trabajo en los medios de comunicación llevando ideas, entrevistando y animando. Ser periodista no te da la facultad exclusiva para hacer ese trabajo bien.

Lo diré más claro, ¿Recuerdan a Renny Ottolina, Orel Zambrano, o Viviana Gibelli? Sus trabajos como entrevistadores siempre fueron destacados. ¿Pero sabían que ninguno de ellos estudiaron comunicación social, ni nunca fueron periodistas certificados? Creo que es más que claro el ejemplo.

COMUNICAR en los días que corren, debe ser un acto responsable, inteligente, donde las mejores ideas sean las protagonistas de esa comunicación eficaz*. Así de sencillo.

Administrador, con Especialización en Gerencia y Comunicación Política. Consultor Político. Locutor en #LVC1040AM. Voz Ancla del programa: “Un Buen Rollo”. Articulista de la Patilla.Com e InfoEnlace.Net. Ex Concejal de San Diego, Edo.Carabobo. Más de 22 años de experiencia en cargos gerenciales de la Administración Pública. CEO de @FocoYEmprendo.