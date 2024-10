Latina quiso ir como turista a EEUU, pero la deportaron al ver una sola foto en su teléfono (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Una joven latina que intentó ingresar a Estados Unidos fue detenida en el aeropuerto, donde la interrogaron y la deportaron hacia su país. La mujer, identificada como Citlaly Castellanos, publicó una serie de videos en su cuenta de TikTok a través de los cuales contó la experiencia que le tocó vivir cuando las autoridades la llevaron al cuartito de migraciones y la revisaron de manera exhaustiva.

La usuaria explicó que tenía unas vacaciones planeadas a Las Vegas, para las cuales había comprado el vuelo de ida dos días antes de la fecha correspondiente. Según su testimonio, todo comenzó al llegar al Aeropuerto de Guadalajara, en México, y prepararse para embarcar el avión, cuando escuchó su nombre en los altavoces de la terminal. Tras consultar de qué se trataba, le informaron que había sido seleccionada de manera aleatoria para ser sometida a un chequeo general, una acción de seguridad muy común en esas instancias.

Qué le dijeron al llegar a Estados Unidos

Tras ese control, las autoridades dejaron pasar a la joven y tomó su avión de manera normal. “Cuando llegué a Las Vegas, pasé por migraciones y la agente me preguntó si viajaba por turismo o trabajo”, recordó la mujer. “Le dije que por turismo y luego me consultó si viajaba sola”, a lo que la tiktoker también respondió de manera afirmativa. Sin embargo, esta información no fue suficiente para la uniformada, quien la interrogó acerca de la cantidad de días que iba y si llevaba vuelo de regreso.

“Le dije que iba 15 días y, aunque siempre compro el vuelo de regreso antes de viajar, esta vez no lo había hecho porque no tenía la fecha exacta en la que quería volver”, reconoció Citlaly, al tiempo que recomendó no hacer lo mismo que ella. Automáticamente, después de responderle, la joven relató que la agente le quitó el pasaporte y la envió al cuartito de migraciones.

El interrogatorio en el cuarto de migraciones

Al ingresar al sector que le habían indicado, Castellanos comenzó a ser indagada por otro oficial que solo hablaba en inglés, por lo que le asignaron una traductora. De acuerdo a su relato, el policía aeroportuario le preguntó si realmente iba de vacaciones y le volvió a consultar a dónde se iba a hospedar: “Le dije que una semana en el MGM y otra semana en la casa de una amiga”.

“Obviamente, estos hombres estudian para intimidarte, así que me miraba fijamente y me decía ‘¡Dime la verdad!’. Luego, comenzó a hacerme más preguntas sobre mis amigas con las que me iba a reunir en Las Vegas y otras personales sobre mi trabajo y el dinero que tenía”, rememoró Citlaly. Acto seguido, explicó que en ese momento se puso más tenso el interrogatorio: “Comenzó a preguntarme si traficaba drogas, si las llevaba dentro de mi cuerpo”, un hecho que catalogó como “traumático”.

El motivo por el que la deportaron de Estados Unidos

Tras las preguntas iniciales, la tiktoker contó que el agente migratorio le pidió el celular para revisarle las conversaciones y todas sus redes sociales. Luego, la llevaron a otro cuarto, donde la requisaron completamente. “Fue un momento que no se lo deseo a nadie”.

