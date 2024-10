“Exploté”, Morata rompió el silencio sobre su depresión

Posteado en: Deportes, Titulares

Álvaro Morata, capitán de la selección española, reconoció haber sufrido la pasada temporada en Madrid episodios de depresión y ataques de pánico, que llegaron hasta el punto de no poder ni abrocharse las botas, y que influyeron en su decisión de abandonar España y el Atlético de Madrid y fichar por el AC Milán.

“Cuando tienes momentos duros de verdad, como depresión o ataques de pánico, da igual el trabajo que hagas o la situación que tengas en la vida, que tienes una persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días y todas las noches”, dijo este jueves en una entrevista en el programa ‘Herrera en Cope’.

“Cuando tienes momentos duros de verdad, depresión, ataques de pánico … tienes otra persona dentro contra la que tienes que luchar todos los días, todas las noches. Lo mejor era irme de España. Llegó un momento en que no lo podía soportar. Lo pasé muy mal. Yo pensaba que no iba a poder volverme a poner las botas … gracias a Simeone, Koke y Miguel Ángel Gil … mi psiquiatra, mi coach, somos lo que se ve en las redes y ese mundo no es real. Lo pasé muy mal y exploté y hubo un momento en el que no me podía abrochar las botas”, añadió.

“Tres meses antes de la Eurocopa, la cosa más remota que me pasaba por la cabeza, ponerme la camiseta y ser capitán… estaba pensando en saber si podía volver a jugar un partido. No sé qué me pasaba. Es muy delicado y en ese momento te das cuenta de que lo que más te gusta en el mundo es lo que más odias. Me daba vergüenza estar con mis hijos. Siempre que salía con ellos tenía algún episodio. La gente les preguntaba sobre fútbol o algo que había pasado en los partidos anteriores”, completó sobre sus últimos meses en el Atlético de Madrid.

Álvaro Morata explicó por qué se produjo su salida del Atlético rumbo al Milán. “Al principio pensaba en quedarme y tenía muchas ganas de quedarme en el Atlético. Me di cuenta en una entrevista en la que dije que no sabía si seguiría en la selección por edad, por otras cosas fuera del fútbol… y se montó una buena. Algunos escribían y en mi opinión alguna noticia fue desmedida y me di cuenta de que eso en Italia no me pasa. La gente me tiene respeto”, desveló. EFE