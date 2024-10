Edmundo González: Lula debe mantener la presión hasta que Maduro no aguante más

Posteado en: Destacados, Internacionales, Presidenciales

En una pequeña sala de un edificio de coworking en el barrio madrileño de Salamanca, el hombre que, según información difundida por la oposición venezolana y confirmada por expertos en procesos electorales de varios países, obtuvo casi 8 millones de votos en las últimas elecciones, lidera los esfuerzos fuera del país para tratar de revertir lo que hoy parece inevitable: la tercera toma de posesión de Nicolás Maduro, el 10 de enero.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Por Janaína Figueredo | O GLOBO

Sin perder el aplomo y el tono de diplomático, Edmundo González Urrutia trabaja a diario en el exilio para que la comunidad internacional redoble la presión sobre la dictadura venezolana, sin perder la esperanza en los esfuerzos diplomáticos, especialmente los impulsados conjuntamente por Brasil y Colombia.

“Muchas veces comíamos juntos [con el embajador], veíamos la televisión, alguna película. Pero todo cuando todo el equipo se iba. A menudo, el embajador me traía la comida.

Usted hizo un llamado esta semana a la comunidad internacional para que aumente la presión sobre la dictadura venezolana. ¿Qué tipo de presión espera la oposición?

Hablé con el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell. Necesitamos más presión internacional, y no solo de Estados Unidos. Ellos [los estadounidenses] están en una situación muy particular, debido al proceso electoral. Pero para nosotros, el tema venezolano debe ser bipartidista. Tanto los republicanos como los demócratas deberían apoyarnos.

¿Cómo se puede aumentar la presión? ¿Afectar los contratos en el sector petrolero sería una opción para asfixiar financieramente al país? Es algo que se escucha en conversaciones informales…

En este momento, estamos hablando de presión a través de sanciones personalizadas. Por ejemplo, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, fue objeto de sanciones individuales, pero fueron suspendidas antes de las elecciones por la UE. En un gesto político, el bloque podría restablecer las sanciones contra él, que fue el artífice del fraude más flagrante que hemos tenido en la historia democrática.

¿No está la oposición pidiendo a Estados Unidos que suspenda los contratos petroleros?

No quisiera entrar en el tema de las sanciones en el sector petrolero, ni en las económicas. Insisto en el tema de las sanciones personalizadas, para obligar a Maduro a entender que solo a través de elecciones transparentes podremos salir de esta crisis. De no ser así, Venezuela volverá a entrar en un proceso de éxodo insostenible. Vamos a empezar a ver migrantes que van a Colombia, a Brasil. Ya lo estamos viendo. Recién comienza.

Cuando habla de elecciones transparentes, ¿se refiere a las elecciones del 28 de julio, o la oposición aceptaría realizar nuevas elecciones, como han considerado los representantes del gobierno brasileño?

No, no, no. Esta propuesta es inviable. La única elección para nosotros es aquella en la que 8 millones de venezolanos votaron a favor de una transición democrática.

Brasil y Colombia lideraron un esfuerzo para crear un espacio de mediación entre el chavismo y la oposición. ¿Considera que este intento fracasó?

No, creo que puede continuar. Son procesos que no tienen fecha de inicio y finalización. La mediación puede tener altibajos, y esperamos que pueda llegar a un punto positivo. El objetivo central es convencer a Maduro de que debe respetar la voluntad popular. Pero no estamos hablando de repetir elecciones, los votos están ahí, las actas electorales están ahí. Los miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) han visto las actas, y quien quiera puede verlas.

Brasil y Colombia ya no hablan de minutos…

Millones de venezolanos y amigos internacionales de Venezuela esperan que se reconozca la voluntad popular. Ese es el punto central de nuestra propuesta, y es lo que la comunidad internacional está esperando. Maduro debe entender que perdió, los resultados lo demuestran.

¿Qué le diría a Brasil y Colombia en este momento?

Muchas negociaciones no son públicas, los gobiernos no dicen “estamos haciendo esto o aquello”. Las conversaciones están ocurriendo, y esto continuará. Todos queremos que continúen. Si pudiera decirle algo al presidente Lula en este momento, le diría que mantenga la presión hasta que Maduro sienta que no puede más, hasta que cambie su posición.

Lea más en O GLOBO