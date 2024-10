Habitantes de Vista Alegre en San Félix denuncian que sufren más de 3 apagones diarios

Ya han perdido algunos electrodomésticos, se han visto afectados con los calorones y las fallas en el servicio eléctrico. Además afirman que sufren entre cuatro y cinco apagones diarios.

Por Pableysa Ostos / Corresponsalía lapatilla.com

Es el calvario que están viviendo los habitantes de Vista Alegre, San Félix, en el municipio Caroní al sur del país.

Jesús Rivas, describió que cuando esta situación ocurre, pasa el breaker para evitar que algún electrodoméstico se vea afectado.

“Hace días de casi no brinqué para el otro lado, porque me dio una crisis hipertensa, y de bromita la estoy contando ahorita, porque aparte de los apagones, los calorones, eso de bromita no me llevó a la tumba”, sumó Rivas, quien señaló que tuvo que trasladarse hasta un centro asistencial para que lo estabilizaran.

Por su parte, Auristela Larez aseveró que esos apagones le han causado daños en la nevera, aire acondicionado, ventiladores “ya no encontramos qué hacer porque cómo uno compra ahorita aquí, cómo uno compra un aire, cómo uno compra un compresor, que el compresor es más caro que el aire. Entonces, queremos que digan algo, que nos acomoden esto, que nos ayuden porque ya tenemos semanas y semanas en esto”.

“Yo hago un llamado para que vengan y solucionen esto. No les voy a decir que ayuden a uno, porque es verdad que no va a haber quien le regale a uno un aire, quien le compre un compresor, eso no lo van a hacer. Pero que vengan y acomoden la luz, solucionen esto”, señaló la habitante del sector.