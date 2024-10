Marc Márquez ganó titánico duelo en dos ruedas a Jorge Martín para alzarse en Australia

Posteado en: Deportes, Titulares

El séxtuple campeón mundial español Marc Márquez ganó este domingo el Gran Premio de MotoGP de Australia, venciendo en una intensa lucha a su compatriota Jorge Martín, que aumentó su ventaja al frente del campeonato delante del italiano Francesco Bagnaia, que llegó tercero.

“Al final, siendo un piloto en activo prefiero no pensar en el pasado, pero como hace diez años aquí, o nueve, he intentado hacer lo mismo que he hecho varias veces aquí en Australia”, señaló Márquez, seis veces campeón mundial de MotoGP y cuatro en Phillip Island.

Los dos españoles dominaron la carrera en una lucha encarnizada que terminó a favor del piloto de Ducati-Gresini, que cruzó la meta con casi un segundo de ventaja sobre el de Ducati-Pramac.

Márquez tuvo un arranque de horror -uno de los protectores de plástico de su visera quedó debajo de su rueda trasera, haciendo que derrapara espectacularmente al apagarse el semáforo- pero se recuperó hasta dar caza a Martín y superarlo a falta de cuatro vueltas para reinar de nuevo en Phillip Island.

Debido al incidente, había sido superado por varios pilotos y se encontró en séptima posición al final de la primera vuelta, mientras que Martín, que salió desde la ‘pole position’, se puso en cabeza, seguido por Marco Bezzecchi (Ducati VR46) y Francesco Bagnaia (Ducati).

El líder del Mundial no tardó en ampliar su ventaja, con la caída de Bezzecchi tras él.

Pero, como había hecho el día anterior en la carrera ganada por Martín, Márquez inició una implacable remontada, colocándose de nuevo en tercera posición tras siete vueltas por detrás de Bagnaia, al que atacó rápidamente.

Los tres pilotos se lanzaron entonces a una dura batalla, y sus perseguidores rápidamente se vieron relegados a casi cuatro segundos. Sin embargo, el italiano poco a poco quedó descolgado y dejó a los dos españoles en la lucha.

Con cuatro vueltas para el final, Márquez tomó la ventaja por primera vez en la prueba.

Martín se la arrebató en la siguiente vuelta, pero Márquez la recuperó casi inmediatamente, para alcanzar su tercera victoria de la temporada.

Después del incidente inicial, “pensé que sería imposible alcanzar a Martín, pero rápidamente adelanté a varios corredores tratando de no usar mucho el neumático trasero”, dijo Márquez, al celebrar el triunfo en la meta.

Martín, prudente

El campeonato es prácticamente un duelo entre Martín y Bagnaia, pero la victoria de Márquez lo mantiene con opciones en la disputa.

Pero con 79 puntos abajo, será difícil que pueda colarse en la disputa por el título.

El circuito pasa el próximo fin de semana a Tailandia, antes de ir a Malasia y al cierre de temporada en Valencia.

Martín está ahora 20 puntos por delante de Bagnaia a falta de estas tres pruebas. El piloto madrileño no parecía demasiado decepcionado.

“Fue una carrera difícil y había mucho viento. Pero cuando me adelantó Pecco (Bagnaia) aumenté el ritmo. Luego luché con Márquez. Él no tenía nada que perder y yo no quería tomar demasiados riesgos”, confesó el piloto de Pramac, que mantiene la vista fija en su primer título de MotoGP.

Pero Bagnaia no lo ve así y subrayó el domingo que las dos próximas carreras se disputarán en sus pistas preferidas (Tailandia y Malasia) antes de la final en Valencia, en el país de Martín y de Márquez.

“Ellos hicieron un mejor trabajo que nosotros”, señaló el domingo después de la carrera australiana.

El joven prodigio español Pedro Acosta (GasGas-Tech3) tuvo que retirarse de la carrera tras lesionarse el hombro en una caída el día anterior.

