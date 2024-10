“Rotos” es el tema con el que Landa presenta su carrera en solitario

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Irrumpió en la industria cuando estuvo en un conocido reality de televisión y, de allí, formó parte de la última boy band de polifonía vocal más importante de los últimos años: El Encuentro, en donde cosechó éxitos como “Solo tú”, “Nada es igual”, “Lento y suave”, entre muchos más. Hoy, Landa (@landamusica) da inicio a su etapa como solista con el sencillo “Rotos”.

“Estoy súper contento y emocionado de regresar a lo que amo. La verdad, era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, pero también sentía la necesidad de, no solo encontrarme con la música que me haría feliz, sino con letras que me representen y de las que disfrutaría escuchar sin cansarme”, relata el artista.

El single -que es una balada que habla de desamor- refleja la identidad musical de Landa y, además, viene acompañado de un material audiovisual que muestra lo sencillo que se le da hacer música, pero dejando ver su potente calidad vocal.

“En la búsqueda de encontrar mi propio sonido y hacer exactamente lo que me gusta, nace ‘Rotos’: Una canción que me enseñó mucho el poder que tiene sacar lo que sientes en tu cabeza y convertirlo en arte –cuenta. Ese sentimiento que tenemos los seres humanos al momento de terminar una relación en donde nos sentimos fracturados, nos reprochamos si hicimos lo correcto o si cometimos errores, donde el orgullo nos juega una mala pasada y nos hace alejarnos de la persona que queremos, donde nos toca recordar todos esos planes que nos prometimos cumplir y no se lograron”.

Este primer sencillo, sin duda, es algo relevante en su carrera musical, ya que le permite retomar una de sus más grandes pasiones.

“Desde mi trayecto en El Encuentro siempre sentí la necesidad de mostrarle al público que nos seguía quién era Landa, cosa que era complicado ya que en la agrupación se manejaban ciertas tendencias que, quizás, distorsionaban, un poco mi personalidad. Es por ello que decido comenzar con ‘Rotos’, pues quiero mostrar un poco lo que soy: Alguien que ama la música en todos sus ámbitos, desde lo más simple a lo más complejo”, dice.

En la autoría de la canción participan el propio intérprete y su amigo y ex compañero de agrupación, Dani Sanz; mientras que la producción también estuvo a su cargo junto a Adrián Ordaz. En ella, indudablemente está plasmada su identidad artística, y agrega que “este single es muy especial para mí porque representa, en sí, la verdadera esencia del ser humano cuando está herido por un desamor”.

“Rotos” se convierte en la punta de lanza de esta nueva etapa que, sin lugar a dudas, seguirá cautivando al público, y adelanta lo que viene para su carrera.

“Tenemos pensado sacar tres temas en lo que queda de año. De verdad tengo mucha música para compartir y estoy súper ansioso de que la disfruten, como lo hago yo. De mí solo pueden esperar eso: Muchas canciones llenas de letras bonitas, hechas con mucho cariño y pasión. Solo quiero que disfruten de lo que me apasiona hacer y que conecten con este proyecto de una manera genuina.