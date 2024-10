Shakira rompe su silencio tras las polémicas palabras de Piqué

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Gerard Piqué concedió hace unos días una entrevista al canal CNN para promocionar sus proyectos profesionales, donde acabó contestando algunas preguntas personales. “Yo siempre he estado muy tranquilo. Sé en el mundo en el que vivimos. Sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación controláis un mensaje y, en líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender”, explicaba Piqué.

Por larazon.es

El empresario dejaba claro que “estoy feliz, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado. La vida que he tenido, poder jugar en el club de mi vida durante más de 20 años, unos hijos maravillosos, una familia increíble, unos amigos de toda la vida… Y a partir de ahí, crear cosas como la Kings League, veremos qué me depara el futuro y disfrutar de la vida, que al final esto dura dos días y tenemos que disfrutarla”. Además confesaba estar “feliz” al lado de Clara Chía.

Tras estas polémicas declaraciones, Shakira concedía también una entrevista a la revista “GQ”, en la que declaraba que “me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos…”.

“Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien en la vida para tener tanta gente que me quiere. Hay gente que me ha traicionado, dado la espalda y reventado por dentro. Gente que en el momento en que más la necesitaba no estuvo. El proceso de sanación es largo y me va a llevar varios álbumes”, sentenciaba Shakira. Parece que la guerra entre ellos aún no ha terminado.