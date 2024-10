DJ Carlos “El Salsero de La Guaira” con miras a posicionarse en Venezuela

Posteado en: Entretenimiento

DJ Carlos El Salsero de La Guaira, busca posicionarse como el DJ número uno de la entidad costera y en ascenso en la movida nacional, tras una exitosa gira y el estreno de su nuevo video set.El DJ, quien ha sido criticado por no apegarse a un solo estilo, defiende su enfoque variado. “No me gusta casarme con un ritmo, sino que voy variando a medida que avanzo. Quiero ser un DJ distinto a los demás, sin faltar el respeto a los que ya llevan una trayectoria. La palabra salsa engloba distintos ritmos, y es allí donde entra nuestro trabajo especial como DJs”, explicó. Carlos, admite que es fácil perder el control en escena al ver cómo el público disfruta de su música. “Obviamente, quien diga que no, está mintiendo. Cada vez que veo al público tan compenetrado conmigo, la emoción a veces lleva a cometer pequeños errores, pero el profesionalismo debe tomar posesión y resolver de tal manera que el público no se dé cuenta”, confesó. La última gira del Salsero de La Guaira fue una experiencia maravillosa que le permitió llevar un poco de Venezuela, a los venezolanos en el extranjero. “Aunque fue muy corta, fueron cinco fechas totalmente exitosas en distintas ciudades de Europa como Madrid, Barcelona, Valencia, Lisboa y Madeira”, recordó. Uno de los mayores desafíos que enfrentó durante la gira fue estar lejos de su familia, especialmente durante el cumpleaños de su hija mayor. “Por primera vez tuve que cantarle cumpleaños a distancia a través de un teléfono. No fue fácil para mí, pero logré entender que esos sacrificios son por el bienestar de todos”, compartió. Esta visita a varias ciudades de España ha tenido un impacto positivo en su carrera y en la difusión de la salsa. “Pude expandir mi talento a otras ciudades en Europa y darme a conocer en otras fronteras, generando intriga en otras ciudades del mundo”, afirmó y resaltó que otro de sus objetivos es conquistar más tierras y no solo de habla hispana. Tras varios intentos frustrados debido a problemas climáticos y técnicos, finalmente logró presentar su tercer video set, que ha sido recibido con entusiasmo por la audiencia. “Mi equipo y yo teníamos mucho tiempo intentando grabar este material audiovisual para el disfrute de todos mis seguidores, pero siempre surgía algún inconveniente. Gracias a Dios, luego de tanta espera, estamos contentos del trabajo realizado y sé que muchas personas lo están disfrutando”, comentó el DJ. Entre sus proyectos futuros, el salsero de La Guaira, planea realizar un podcast para entrevistar a grandes talentos de la música, bajo el nombre “SALSA ES LO QUE HAY” y es por ello que invita a todos a estar pendiente de sus redes sociales. “El tiempo de Dios es perfecto y el límite te lo pones tú”, agregó el DJ sobre esta nueva etapa en su carrera que lo catapulta al estrellato en el género.