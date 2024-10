Balón de Oro dejó al fútbol español como gran ganador y al Real Madrid como mal perdedor

Posteado en: Deportes, Titulares

Con ocho trofeos cosechados, el fútbol español fue el gran ganador de la 68ª edición del Balón de Oro, con Rodri y Aitana Bonmatí haciéndose con los principales galardones… mientras que el Real Madrid, que boicoteó la ceremonia, ha recibido críticas el martes por su actitud y falta de clase.

Desde hacía varias semanas, el atacante estrella del club blanco Vinicius Junior se preparaba para recibir en París la mayor recompensa individual a un futbolista.

El Real Madrid había dispuesto una delegación de 50 personas para desplazarse a París y celebrar el premio del brasileño o en caso de sorpresa, de sus compañeros Daniel Carvajal o Jude Bellingham, todos ellos artífices del doblete Liga – Champions.

Pero el avión nunca despegó de la capital española, pues el club blanco decidió no participar en el evento tras haber descubierto que ninguno de sus jugadores se haría con el galardón áureo.

Una afirmación que iba en contra de lo garantizado por France Football, organizador del evento, que aseguró haber mantenido el secretismo el nombre del laureado hasta el final.

“Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”, declaró en la tarde del lunes a la AFP el club madrileño.

‘Pataleta indigna’

La prensa española celebró los galardones de Rodri y de Aitana Bonmatí, pero criticó de forma unánime la actitud del Real Madrid.

“La pataleta es indigna del club más grande del mundo”, opina el periodista Rubén Jiménez en una columna del diario Marca, que destaca una falta de coherencia hacia un verso del himno del club: “Cuando pierde da la mano”.

“Creo que hace un tiempo que el Real Madrid perdió ese espíritu”, declaró, por su parte, el presidente de LaLiga española, Javier Tebas, para el periódico francés L’Equipe. “Debieron haber acudido a la ceremonia y no poner en duda el sistema de France Football, que es transparente, con 100 periodistas que votan”, añadió, antes de señalar “el victimismo” del Real Madrid.

“El primer Balón de Oro para un jugador español desde 1960, esperado con ansiedad sólo paliada por los de nuestras Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, no produjo el estallido de felicidad colectiva que era de esperar, sino que nos trajo una jornada polémica”, lamentó Alfredo Relaño, redactor jefe del diario AS y uno de los 100 periodistas que votó al Balón de Oro.

Este último destaca la expresión “Balón de oro UEFA” utilizada por el Real Madrid, que deja en el aire la posibilidad de que la institución europea pudiera interferir en la elección.

“La UEFA entra este año para apoyar la gala, pero el Balón de Oro lo entrega France Football (…) No hay posibilidad de manipulación”, concluye Relaño.

Teoría de la conspiración

El club está en medio de una guerra abierta contra la UEFA, pues sigue defendiendo la creación de una Superliga que haría competencia a la actual Liga de Campeones “para salvar al fútbol europeo de su ruina”, en palabras del presidente del Real Madrid Florentino Pérez.

El episodio del lunes sumerge al club en una teoría de la conspiración, difundida por el programa de televisión El Chiringuito.

“El enemigo del Real Madrid, la UEFA, intervino en el Balón de Oro (…) Una prueba evidente de la guerra de Alexander Ceferin (presidente de la UEFA) contra la Superliga”, lanzó el presentador del programa Josep Pedrerol.

El redactor jefe de France Football, Vicent García, dio explicaciones con más lógica sobre el premio a la cadena de televisión del diario francés L’Équipe.

“Lo que puedo decir es que ha estado ajustado. Vinicius seguramente ha sufrido la presencia de Carvajal y Bellingham en el ‘Top 5’, porque eso le ha quitado matemáticamente algunos votos (…) lo que podría haber beneficiado a Rodri”, explicó.

Otra posible explicación, destacada por varios medios especializados, es la presencia entre los criterios de elegibilidad de la “clase” y el “juego limpio” del jugador, lo que podría haber perjudicado al brasileño, a menudo con un carácter difícil sobre el terreno, lejos de la imagen modélica de Rodri.

Argumentos a los que el Real Madrid hace oídos sordos, convencido de haber sido perjudicado y lanzado ahora en una cruzada contra el mundo entero. AFP