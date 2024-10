Trump admitió que en su mitin en Nueva York se dijeron “algunas cosas malas”

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump (2017-2021), insistió este martes en desmarcarse del chiste que un humorista hizo en su mitin en Nueva York sobre Puerto Rico, aunque admitió que en ese encuentro se dijeron “algunas cosas malas”.

“Pusieron a un humorista, algo que todo el mundo hace. Sacas a comediantes, no los vetas, no es culpa de nadie, pero alguien dijo algunas cosas malas. Ahora lo que han hecho es tomar a alguien que no tiene nada que ver con el partido ni con nosotros, que dijo algo, y tratan de hacer un gran escándalo”, dijo en una entrevista en la cadena Fox News.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

El domingo, en el Madison Square Garden de Nueva York, Tony Hinchcliffe llamó a Puerto Rico una “isla flotante de basura en el océano” y bromeó diciendo que a los latinos “les encanta tener bebés”, unos comentarios que han desatado la indignación de la comunidad boricua en Estados Unidos.

Trump insistió este martes en que ni siquiera sabe quién es el humorista. “Nunca lo he visto, nunca le he escuchado y no quiero hacerlo”, recalcó añadiendo que ni siquiera sabe quién lo contrató y criticando el impacto que han tenido esas declaraciones.

“He hecho más por Puerto Rico que cualquier otro presidente”, concluyó el exmandatario (2017-2021), que justo este martes celebra un mitin en Allentown, en Pensilvania, localidad donde los latinos representan a más de la mitad de la población.

EFE