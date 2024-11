Michel Gallero: El mentalista venezolano que deslumbró en Got Talent España

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“Este logro representa mucho más que un paso adelante en mi carrera; es la confirmación de que el esfuerzo y la pasión pueden llevarte a cumplir sueños. He tenido la fortuna de presentarme en grandes teatros y de compartir mi arte con públicos de distintas partes, pero estar en Got Talent fue un reto completamente nuevo. No solo era el escenario, sino la presión de actuar ante jueces expertos cada uno con su propio criterio, sabiendo que su evaluación sería inmediata y directa”.

Así describe Michel Gallero (@michelgallero) este momento, que marca un antes y un después en su ya exitosa carrera.

El reconocido venezolano no solo cautivó a los jueces y público asistente con sus impresionantes juegos mentales, sino que destacó entre los participantes con su arrolladora personalidad. innegable carisma y su especial capacidad que tiene de fascinar con sus juegos mentales.

“Mi audición en Got Talent España fue emocionante, sentí mucha adrenalina y orgullo. Fue una oportunidad de mostrar un talento que llevo perfeccionando toda mi vida, en un escenario tan importante y frente a jueces de gran renombre”, agrega.

Gallero no solo ha deslumbrado a un sinfín de mentes alrededor del mundo, sino a todos los que estuvieron en el famoso programa. En este sentido, cuenta que “lo más difícil fue el horario. Llegamos el día anterior a Madrid y, sin dormir, estábamos ya en ensayos y grabando el programa desde las 6:00 a.m., y no fue hasta las 5:00 p.m. que por fin actuamos”.

Y, como era de esperarse, Michel hizo lo que mejor sabe hacer: Sorprender. “Sabía que mi acto debía ser asombroso, y la presión de superar mis propios límites fue el mayor desafío. Aunque estaba consciente que había trabajado duro, siempre estaba ese nervio de pensar cómo reaccionarían los jueces. Lo que sentí fue una mezcla de emoción y nerviosismo. Antes de salir al escenario, me movió la adrenalina por un nuevo reto, pero siempre antes de actuar me mentalizo para salir a disfrutar y jugar con el público”. El resto, es historia.

Gallero sigue dejando el nombre de Venezuela en alto y sumando momentos importantes a su hoja de vida. Si bien no imaginaba estar en un programa de esa naturaleza, él es del tamaño de sus sueños y desafíos.

“Si no fuera porque nos llamaron para pedirnos que participemos en el programa, a lo mejor no hubiera ido. Acepté porque era un nuevo reto para mí y porque siempre hay que salir de la zona de confort para poder seguir adelante y no estancarse. Aunque siempre visualicé escenarios grandes, llegar a Got Talent España fue inesperado y emocionante”.