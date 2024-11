José Gato Briceño: No te vistas que no vas

Posteado en: Opinión

El escenario geopolítico mundial está experimentando una importante transformación con la aparición de nuevas alianzas entre países que buscan contrarrestar el dominio económico y político del G7 (los 7 países más industrializados del mundo: Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) el cual ha sido durante décadas el principal foro de discusión y toma de decisiones en materia de economía global.

Para competir o contrarrestar esta polarización, la creciente influencia de potencias emergentes ha llevado a la formación de nuevos bloques regionales y globales que buscan reequilibrar el poder mundial.

Estas alianzas no solo buscan fortalecer la cooperación económica y comercial entre sus miembros, sino también promover una mayor representación y participación en la toma de decisiones globales. La importancia de estos bloques radica en su potencial para:

La idea en general es fomentar la diversificación económica y reducir la dependencia de los mercados occidentales tradicionales, y en algunos casos estas alianzas buscan también abordar desafíos globales como el cambio climático, la pobreza y la desigualdad.

Las nuevas agrupaciones económicas están desafiando el dominio del G7 y es algo orgánico, que se está dando en diferentes direcciones, ya que a mí juicio ninguna iniciativa que establezca hegemonía debe ser perpetrada, a pesar de que en otros casos son sociedades procomunistas para aglutinar el mal, el terrorismo y la devastación.

Lo cierto es que los nefastos herederos del traidor mayor, hoy felizmente difunto, que destructivamente gobiernan mi país, pretenden formar parte de algunas de esas nuevas agrupaciones, pero su fin simplemente es de enfrentamiento a las potencias tradicionales y a punta de nuestras riquezas creen que pueden ser incluidos sin considerar algunos aspectos éticos y de integridad democrática en algunos casos, tal como fue el sonado y penoso evento en la cumbre del BRICS

¿Qué son los BRICS?

Los BRICS son un grupo de países emergentes compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este bloque se formó con el objetivo de fortalecer la cooperación política, económica y comercial entre sus miembros, y también de aumentar su influencia en el escenario internacional, como alternativa a los países desarrollados o tradicionales centros de poder, como Estados Unidos y Europa.

Cada país del grupo tiene una economía en crecimiento y características únicas, pero todos comparten el interés de fomentar un sistema financiero internacional más justo y multipolar, donde sus economías tengan una mayor representación. El grupo discute temas de comercio, desarrollo sostenible, infraestructura y más recientemente la posibilidad de crear una moneda común, para reducir su dependencia del dólar estadounidense.

Desde año 2023 el capo extranjero de Nicolás Maduro, anunció que Venezuela entraría al grupo de los BRICS, pero en la reciente cumbre en Kazán, Rusia, recibió un contundente y humillante varapalo. Como no tiene verguenza, se presentó con la comitiva más grande del evento, que llegaron en tres grandes aviones y no se esperaron tan contundente revés. O sea, un arrocero que lleva además a otros coleados. Es evidente que está deslegitimado ante los ojos del mundo producto del gran fraude electoral del 28 de julio y posteriormente el golpe de estado. Sabemos que están viviendo un gran y merecido momento de soledad y de desprecio, ya que se pudo ver en todos los noticieros del mundo, cuando Maduro se acercó a saludar a Vladimir Putin quien diplomáticamente le respondió el saludo y se disponía a caminar tras él, pero el presidente ruso le señaló y pidió que agarrase otro camino, no el que conducía a la plenaria de los BRICS. Por ahora, esa puerta le está vedada. Lula Da Silva, presidente brasileño, quien había confiado en que el oficialismo venezolano fuese transparente en el proceso electoral, se siente engañado por Maduro y el núcleo de poder que le rodea después de que se han negado a enseñar las actas del árbitro electoral, los resultados detallados que mostrasen su victoria. El empeño en ocultarlos no deja mucho lugar a la imaginación así que la relación bilateral ha quedado gravísimamente dañada. A Lula se le ha acabado la paciencia con Maduro y lo ha expresado con un golpe en la mesa en un escenario internacional, la cumbre de los BRICS y ante un público de mandatarios de medio planeta con Xi Jinping y Putin a la cabeza. Por eso, Brasil vetó la entrada de Venezuela en los BRICS como país asociado mientras apoyaba la entrada de Cuba.

Hay un dato importante, Turquía, un socio con el que ha estrechado el intercambio comercial, respaldó un diálogo en Venezuela antes de dar una felicitación plena a Maduro por su supuesta “victoria”

El capo Maduro va reiterar a la fuerza su golpe de estado el 10 de enero, pero pronto será insostenible esa organización narcocriminal en el poder, ya que sus más incondicionales aliados y vecinos como los gobiernos de Colombia y Brasil ya han afirmado que no lo reconocerán.

Desde la cárcel del exilio considero que no hay muchas vueltas en este asunto, se han labrado su destino violando todos los estamentos nacionales y mundiales solo les queda seguir pataleando y el final también lo han construido para que no quede otra opción que salir del poder sin lugar a dudas, con los pies hacia adelante, sin dejar alternativas ya que no aceptan ninguna opción democrática, les toca ya casi visitar a su mentor, Hugo Chávez.

Esa gentuza que azota y asalta las riquezas de un país para beneficio propio y engaña al pueblo dándole migajas, son quiénes representan al comunismo, la peor peste de la humanidad, no paremos de enfrentarlo, de denunciarlo, yo lo hago sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

