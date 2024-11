Denuncian deterioro de la salud y maltrato al preso político Isaac Quevedo en Tocuyito

En un video publicado este lunes 4 de noviembre por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en su cuenta en X, Carla Quevedo, hermana de Isaac Quevedo Briceño, uno de los detenidos en el contexto electoral que permanece recluido en el penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, denunció el deterioro de la salud de su familiar.

Por lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

La mujer señaló que su hermano sufre de convulsiones y debe tomar medicación de por vida que, aseguró, en el penal no le están suministrando.

Relató que el pasado 20 de octubre ella acudió al sitio de reclusión con los medicamentos para su familiar. Mencionó que al principio el personal no se los quería recibir, pero luego de insistir, los recibieron.

“El día jueves cuando lo vine a visitar (a Isaac Quevedo), me dijo que los medicamentos no se los estaban suministrando, se lo suministraban un día sí y un día no. Aparte de eso, ha convulsionado dos veces dentro del penal y yo que lo conozco, le pregunté: ‘Tú convulsionas siempre o por mucho dolor o cuando estás muy molesto’ y él me dijo: ‘sí, tenía las dos, estaba muy molesto y tenía muchísimo dolor porque me golpearon muchísimo'”, dijo Carla Quevedo en el video publicado en la red social.

?#ATENCION “Mi hermano ha convulsionado 2 veces, porque lo han maltratado mucho” Carla Quevedo es hermana de

Isaac Quevedo de 25 años de edad y tía de Diego Urbina de 22 años,ambos detenidos en Boconó edo. Trujillo el 28/7/2024, en el marco del contexto electoral.#Venezuela pic.twitter.com/BQzt3DXkfT — Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) November 4, 2024



Además, manifestó que durante la visita, su familiar le comentó que la comida que les dan es de mala calidad.

Isaac Quevedo Briceño, de 25 años de edad, fue detenido en horas de la tarde el pasado 28 de julio, día de las elecciones presidenciales en Venezuela, en Boconó, estado Trujillo. Luego, fue trasladado hasta el comando de la zona en Valera, donde permaneció recluido hasta el 28 de agosto cuando fue internado en el penal de Tocuyito.

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón exigió una pronta revisión médica para Quevedo y el acceso a su tratamiento. Asimismo, pidió su libertad o, en su defecto, su traslado a un centro de detención cercano a la residencia de su familia en el estado Trujillo.

“Recordamos a las autoridades que las torturas y tratos crueles son prácticas violatorias a los derechos humanos y trasgreden las Normas Mandela, en las cuales la ONU traza los lineamientos para garantizar los estándares idóneos para el tratamiento de las personas privadas de su libertad. Pero, además, en una persona con condiciones especiales de salud constituye un trato cruel y despiadado que debe cesar”, afirmó la ONG.

#URGENTE Con profunda preocupación seguimos recibiendo denuncias de familiares quienes indican que sus parientes detenidos de manera arbitraria tras las elecciones presidenciales del #28J son golpeados y sometidos a tratos crueles e inhumanos en las cárceles donde permanecen… https://t.co/Cgmk3ezwSY — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) November 4, 2024

Vigilia por la libertad

La mañana del pasado sábado 2 de noviembre, familiares de presos políticos en Tocuyito concluyeron una vigilia iniciada en horas de la noche del viernes para exigir la libertad de los detenidos en el contexto postelectoral.

El encuentro de oración se realizó en una calle aledaña a la cárcel, luego de que funcionarios policiales les impidieron concentrarse frente al sitio de reclusión, a pesar de que no estaban obstaculizando el paso.