Aseguran que elección en EEUU no tendrá “efecto a corto plazo” en política monetaria

El resultado de la elección presidencial que devolvió a Donald Trump a la Casa Blanca no tendrá “efecto a corto plazo” en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), aseguró este jueves el presidente del banco central, Jerome Powell.

“A corto plazo, las elecciones no tendrán ningún efecto en nuestras decisiones”, aseguró Powell. “No sabemos cuál es el calendario y el tipo de reformas que vendrán y por lo tanto no sabemos cuáles pueden ser los efectos sobre la economía. No adivinamos, no especulamos, no suponemos”, concluyó en rueda de prensa tras el anuncio de un nuevo recorte de tasas de interés en Estados Unidos. AFP